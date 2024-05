Três trabalhadores morreram no fim manhã desta sexta-feira (3/5) após a inalação de gás tóxico – possivelmente metano – dentro de um fosso de chorume na Fazenda São João, em Varjão de Minas, no Noroeste do estado. O Corpo de Bombeiros em Patos de Minas foi acionado às 12h26. O local onde ocorreu a tragédia é uma unidade da DB Agricultura e Pecuária, que, em nota, lamentou as mortes.



Um dos funcionários entrou no fosso, que tem cerca de 20 metros de profundidade, com o objetivo de realizar uma limpeza, quando acabou desmaiando. Um colega de trabalho foi tentar resgatá-lo, mas também perdeu a consciência. Com isso, um terceiro trabalhador, com o objetivo de socorrer os demais, também entrou no fosso e desmaiou.

O socorro foi solicitado por outros trabalhadores, que não deixaram mais ninguém entrar no fosso. Assim que chegaram ao local, os bombeiros, usando máscaras de proteção, entraram na estrutura e retiraram as vítimas, todas desacordadas.



Na sequência, foram realizadas manobras de ressuscitação cardiopulmonar, mas os trabalhadores vieram a óbito ainda no local. As mortes foram confirmadas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em nota, a DB Agricultura e Pecuária disse que está auxiliando os familiares das vítimas. Os bombeiros não citaram se os trabalhadores utilizavam equipamentos de proteção. A empresa, por outro lado, afirma que tem “compromisso com a segurança” de todos. A perícia da Polícia Civil também foi acionada. A instituição policial vai investigar o caso. Leia na íntegra o comunicado da DB:

"É com profundo pesar que a DB informa a ocorrência de incidente em uma de nossas unidades em Varjão de Minas, resultando na perda de três colaboradores.



A DB está de luto por esta perda e expressa suas sinceras condolências às famílias e amigos. Estamos prestando toda a assistência necessária aos familiares neste momento difícil.



Reafirmamos nosso compromisso com a segurança de todos os nossos colaboradores, com as medidas de proteção individuais e coletivas com o treinamento e capacitação de todos de modo a proporcionar um ambiente de trabalho seguro e mitigar riscos de acidentes.



A DB reitera sua colaboração total com as autoridades competentes para esclarecer as circunstâncias que levaram a esse triste evento."