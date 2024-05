Minas Gerais tem a segunda população quilombola mais envelhecida do país, de acordo com o IBGE

Dos 135.315 quilombolas que moram em Minas Gerais, 21.954 tinham 60 anos de vida ou mais. O número representa a segunda população quilombola mais envelhecida do Brasil, que soma 1,33 milhão de pessoas, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estado fica atrás apenas do Rio Grande do Sul.

O Censo Demográfico de 2022 mostra, ainda, que naquele ano 59.291 dos quilombolas tinham até 29 anos, enquanto outros 54.070 tinham entre 30 e 59 anos. As faixas etárias contabilizam 83,8% da população quilombola do estado. Já a população envelhecida representa apenas 16,2% dos quilombos no estado.

O índice de envelhecimento representa o número de pessoas com 60 anos ou mais em relação a um grupo de 100 crianças com idade de zero a 14 anos. Quanto maior o valor do indicador, mais envelhecida é a população.

Em Minas Gerais, o índice de envelhecimento da população quilombola em 2022 era 81,37, ante 54,98 em âmbito nacional. O índice de Minas fica atrás apenas do Rio Grande do Sul (82,69). Em contrapartida, Amazonas (23,40) e Amapá (28,96) registraram os menores níveis desse indicador.

Há uma expressiva diferença entre os índices de envelhecimento dos quilombolas a depender da localização de seu domicílio (dentro ou fora de territórios quilombolas). Enquanto nos territórios quilombolas, a população apresenta índice de envelhecimento de 56,14 em Minas Gerais, o número sobe para 82,49 para moradores quilombolas em domicílios fora de territórios quilombolas.

Outros indicadores

Quando se analisa a faixa etária dos quilombolas por sexo, nota-se que a proporção da população do sexo feminino é maior que a masculina a partir do grupo de 50 a 54 anos. A pirâmide etária dessa comunidade tradicional reflete uma estrutura etária mais jovem no comparativo com a população geral.

Em um comparativo entre as grandes regiões brasileiras, vale ressaltar que as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste apresentam pirâmides mais envelhecidas quando comparadas às Regiões Nordeste e Norte do país.

Ainda de acordo com o Censo 2022, Minas Gerais conta com uma população indígena de 36.699 pessoas. Comparada a população quilombola no estado, a composição etária é semelhante. Isso porque, 83,9% dos indígenas tinham até 59 anos e 16,1% dos componentes desse povo ou comunidade tradicional tinham 60 anos, ou mais.