O corpo do adolescente de 12 anos, que caiu de uma embarcação no Rio Paranaíba, em Santa Vitória, cidade no Triângulo Mineiro, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros de Ituiutaba nesta sexta-feira (3).

O menino estava desaparecido desde quarta-feira (1°). Segundo informações dos Bombeiros, o motor da embarcação da família apresentou problemas e a criança e os pais passaram a madrugada no local.

Por volta das 4h de quarta-feira, a embarcação que fazia o transporte de areia pelo Rio Paranaíba atingiu o barco da família. O menino caiu no rio e só foi encontrado hoje.

Além dos bombeiros, a Marinha do Brasil ajudou na busca. A Polícia Civil também está no local.