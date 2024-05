Uma criança de 12 anos segue desaparecida depois que a embarcação em que ela estava com a família foi atingida por outra que fazia o transporte de areia no Rio Paranaíba, nessa quarta-feira (1°), em Santa Vitória, cidade do Triângulo Mineiro.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência continua em andamento na busca pela criança.

Com o choque das embarcações, a família foi lançada no Rio Paranaíba.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motor da embarcação da família teria apresentado problemas e a criança e os pais passaram a madrugada no local. Por volta das 4h de quarta-feira, a embarcação que fazia o transporte de areia pelo Rio Paranaíba atingiu o barco da família.

Os pais conseguiram sair da água. Eles estão acompanhando as buscas. Até a tarde desta quinta-feira (2), a vítima havia sido encontrada.