Um casal foi preso em Patrocínio, na Região do Alto Paranaíba, em Minas Geris, depois de agressões mútuas e ameaças porque o marido chegou tarde em casa, na madrugada desta sexta-feira (3/5).





Segundo a Polícia Militar (PMMG), a mulher, de 24 anos, contou que o marido, de 31, saiu de casa sem que ela soubesse e não foi encontrado. Horas depois, ela conseguiu contato por telefone com o cônjuge e disse que não era para ele voltar para casa.





O homem seria usuário de drogas e ela estava preocupada com o fato de ele voltar possivelmente depois de usar algum tipo de entorpecente.





Como ele insistiu em ir para a residência, ela o esperou com uma faca e fez ameaças para que não entrasse no local.





Como o homem não se intimidou, a situação foi piorada pelo fato dele pegar uma barra de ferro e bater na mulher. Houve uma briga e a esposa conseguiu mantê-lo fora da casa e chamar a polícia.





Os militares encontraram o homem na calçada, que também deu sua versão do caso. Ambos estavam feridos. Ela com escoriações na barriga e no pescoço e ele com ferimentos no braços.





Pela agressão e pela ameaça de morte, o casal acabou detido.