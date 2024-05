Um homem em situação de rua foi violentamente agredido na madrugada dessa quinta-feira (2), na Avenida Londrina, no Bairro Veneza II, em Ipatinga, no Vale do Aço.

A vítima foi agredida a pauladas na cabeça e o agressor tentou, ainda, atear fogo ao homem, mas foi impedido por outra pessoa.





A confusão se deu por uma dívida de R$ 40, referente à venda de um par de sapatos. A vítima relatou à Polícia Militar que foi até a residência do agressor cobrar o dinheiro e, irritado, o devedor apareceu com um pedaço de madeira e uma garrafa de álcool.





Depois de agredi-lo, o autor ainda jogou álcool no corpo da vítima e tentou acender um fósforo para atear fogo. Uma testemunha interveio e a vítima correu em direção ao Centro de Ipatinga, na direção do Pontilhão de Ferro, pedindo socorro.





Uma equipe do Samu foi acionada e prestou socorro à vítima, que foi encaminhada para a UPA de Ipatinga. Segundo a responsável pelo atendimento, o homem sofreu um corte contuso na região frontal da cabeça, acima da sobrancelha esquerda e necessitou de pontos.





A Polícia Militar foi até um endereço apontado pela vítima como o local da agressão, no Bairro Veneza II, mas o agressor não foi encontrado.





Ainda segundo a PM, a vítima e a testemunha vivem juntas e estão em situação de rua há mais de cinco anos.