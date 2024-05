O influenciador Gleisson Nascimento, conhecido como Sorriso, morreu em um acidente na noite dessa quinta-feira (2/5), na BR-381, na altura do Km 221, em Belo Oriente, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. No carro do influencer estavam outros dois amigos, sendo que um deles, identificado como Franklin Silveira, de 26 anos, também morreu.

De acordo com a Polícia Federal Rodoviária (PRF), o acidente que vitimou o jovem paraense foi uma colisão seguida de capotamento envolvendo um automóvel e um caminhão que transportava cal granulado. Com o impacto da colisão, a carreta tombou e derramou parte da carga no acostamento da via. O motorista do caminhão não teve ferimentos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local, sendo encontrados presos às ferragens. Já o terceiro ocupante do veículo, apresentou escoriações e suspeita de fraturas pelo corpo. Ele foi conduzido pelos militares ao Hospital Márcio Cunha de Ipatinga.





Informações preliminares indicam que o carro, que seguia sentido Ipatinga, invadiu a contramão e resultou na batida frontal. O veículo transportava um reboque com uma moto aquática.

Redes sociais

Sorriso tinha mais de 100 mil seguidores e compartilhava a rotina em seu perfil. O jovem compartilhou fotos do passeio que estava fazendo em Governador Valadares nessa quinta-feira (2/5). Ele também postou uma foto do momento em que embarcou com os amigos rumo à Belo Horizonte. Em um vídeo que circula na web, no qual foi mencionado, é possível ver os rapazes felizes dentro do carro antes da partida.



*Estagiária sob a supervisão de do subeditor Humberto Santos