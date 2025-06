A concessionária de carros de luxo localizada na Avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Nova Granada, Região Oeste de Belo Horizonte, acusada de provocar prejuízo de R$ 159 mil a um cliente, é alvo de uma segunda denúncia de estelionato. Dessa vez, um cliente afirma que o proprietário, de 42 anos, lhe causou um prejuízo R$ 950 mil. Ao Estado de Minas, um homem, que não será identificado, afirma que o prejuízo do grupo de vítimas passa dos R$ 30 milhões.

Na tarde de sábado (7/6), um cliente acionou a polícia alegando um prejuízo de R$ 159 mil. Ele também afirma ter sido ameaçado por telefone e, caso não aceitasse pagar mais R$ 260 mil, seu carro seria levado devido a um acordo com agiota.

Na segunda denúncia, um empresário alega que, sozinho, o prejuízo causado pelo proprietário da concessionária Diamond Motors chega aos R$ 950 mil. Ele estava junto de aproximadamente 15 pessoas que cobravam o acusado na porta de um hotel em que ele estava hospedado, na região da Vila da Serra, em Nova Lima, na Grande BH. Segundo o grupo, o homem estava escondido com escolta armada.

Conforme o Boletim de Ocorrência registrado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o empresário, que atua em Divinópolis (MG), afirmou que há cerca de dois anos negocia compra e venda de veículos com o proprietário da concessionária. Porém, segundo ele, os veículos eram vendidos e os valores não eram repassados aos verdadeiros donos dos automóveis.

Na denúncia, o solicitante afirmou que o suspeito utilizava os veículos para ter financiamentos com banco, mesmo após a venda e quitação dos valores. O empresário também afirma é conhecido pelo proprietário da concessionária há mais de três meses, mas, até o momento, ele não quitou ou propôs acordo para a dívida.

Os militares orientaram as vítimas sobre a ação jurídica, uma vez que se trata de uma ação cível com compra e venda de bens móveis. Foi feito contato com o suspeito, que afirmou não possuir armas.

Durante o atendimento, foi registrado que as vítimas estavam exaltadas e queriam agredir ou impedir a saída do suspeito do hotel. Após o registro da ocorrência, o suspeito foi escoltado para fora do local. Segundo a polícia, a medida foi tomada para evitar que o caso evoluísse para lesão corporal.

“Maior golpe do mercado automotivo”

Procurado pela reportagem, o empresário de Divinópolis contou que foi vítima de três golpes do proprietário da Diamond Motors. Em um deles, na compra de uma Mercedes-Benz GLE 400 em janeiro deste ano, o empresário descobriu que o veículo estava financiado e, para que fosse liberado, foi necessário pagar o valor novamente do veículo.

Na segunda ocasião, a vítima comprou na concessionária uma Amarok, da Volkswagen, e o dono original não recebeu o pagamento do veículo. Com isso, o dono se recusa a passar o documento para o nome do empresário, que está com um carro sem documentação.

Já no terceiro caso, o empresário repassou ao proprietário da concessionária duas caminhonetes Dodge RAM, com pagamento combinado de dez vezes. Segundo ele, o suspeito pagou duas parcelas e deve as outras oito.

“O meu golpe aí foi de quase R$ 1 milhão. Conheço uma por uma das outras vítimas. Antes, eu achava que o golpe era de R$ 10 milhões, depois R$ 20 milhões, mas agora somando todo mundo chega a R$ 30 [milhões]”, contou. “Eu vendo carro há dez anos e esse é o maior golpe da história do mercado automotivo. É um embolo. Ele sempre promete, diz que vai resolver, mas como que uma pessoa que não tem nada vai “brotar” R$ 30 milhões? Não vai. É uma dívida impagável”.

Em conversa com a reportagem, o homem contou que o suspeito foi visto por vítimas em uma casa de câmbio de um shopping da Região Centro-Sul de Belo Horizonte, acompanhado de seguranças armados, e foi seguido até o hotel na Vila da Serra. No local, ele contou que, juntamente do grupo de vítimas, se sentiu intimidado pelos seguranças do suspeito, que não deixaram nenhuma pessoa se aproximar para “tirar satisfação”.



Golpe milionário

Ao Estado de Minas, um cliente que não será identificado informou que a concessionária coleciona um grupo de vítimas de estelionato, cuja soma dos prejuízos passa dos R$ 30 milhões. Ainda segundo ele, o medo é que o suspeito fuja do país sem a quitação das dívidas.

Nas redes sociais, outro empresário contou que trabalhou com o suspeito por quatro anos, mas que o prejuízo que tem hoje o prejudica e prejudica sua família. Segundo ele, em 24 de abril, o suspeito entrou em contato com ele afirmando que um carro que tinha, de modelo Audi, estava entrando em negociação, mas que ele precisava repassar para outro vendedor.

O negócio foi fechado por R$ 252 mil: R$ 200 mil foram pagos e ele aguardava a transferência de titularidade para o pagamento do restante. Depois de dias, o veículo não foi repassado. O homem procurou o empresário, que admitiu que tinha utilizado o dinheiro para outra negociação. Conforme o relato, a vítima “apertou” o proprietário, que admitiu que pegou o dinheiro de forma premeditada e que ele seria a vítima ideal.

A reportagem entrou em contato com a concessionária Diamond Motors para um posicionamento e não conseguiu retorno. O espaço segue aberto para declarações. Ainda conforme a PM, medidas judiciais são providenciadas para possível responsabilização do suspeito. O caso é investigado pela Polícia Civil (PCMG).