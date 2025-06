Polícia de MG prende mulher que aplicava golpes no MS

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma mulher, de 32 anos, integrante de um grupo criminosos especializado em estelionato virtual e que agia, especificamente, no Mato Grosso do Sul, foi presa na última terça-feira (3/6), pela Polícia Civil, em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais. A suspeita era procurada pela polícia sul-mato-grossense, que expediu um alerta para todo o país.

A operação, batizada Medius, foi coordenada pela Polícia Civil de Goiás. A Polícia Civil mineira recebeu informações de que a mulher estaria escondida no estado e as suspeitas maiores eram de que o local seria Juiz de Fora. Ela era especialista no chamado “golpe do intermediário”.

Segundo o delegado Pedro Jahara, que coordenou os trabalhos da equipe da 1ª Delegacia Regional em Juiz de Fora, a suspeita é apontada como responsável pela movimentação financeira de grande parte dos valores obtidos por meio dos golpes. “Na casa dela foram apreendidos diversos cartões bancários e um celular, que serão periciados.”

No Mato Grosso do Sul, a operação resultou no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão temporária e um de prisão preventiva na cidade de Amambai. Também foi cumprido mandado de busca em uma unidade prisional daquele estado.

As investigações tiveram início depois que a vítima de um dos golpes procurou a polícia para denunciar. O prejuízo, relacionado à negociação fraudulenta de uma máquina agrícola, foi estimado em cerca de R$ 200 mil.

O golpe

O golpe do intermediário, também conhecido como “golpe do falso intermediário”, é uma fraude onde um criminoso se faz passar por um intermediário entre o vendedor e o comprador, enganando ambos. É comum em transações on-line, especialmente na compra e venda de veículos.

Geralmente, o criminoso copia um anúncio de venda de um veículo ou outro produto em plataformas on-line. Em seguida, entra em contato com o vendedor, geralmente apresentando-se como um comprador sério, e cria uma história sobre a compra.

O criminoso também entra em contato com o comprador, também se apresentando como um intermediário, e apresenta uma oferta diferente para cada um.

Com isso, o golpista consegue tomar conta do controle da negociação. Ao passar diferentes versões para vendedor e comprador, acaba gerando confusão e desconfiança. O criminoso consegue receber o dinheiro do comprador, mas não o repassa ao vendedor.

