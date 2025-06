MG: suspeita de integrar grupo que aplicou golpes de penitenciárias é presa

Uma mulher de 32 anos, suspeita de integrar um grupo criminoso especializado em estelionato virtual, foi presa na manhã desta terça-feira (3/6) no Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais. O chamado “golpe do intermediário” era cometido de dentro de unidades prisionais no Mato Grosso do Sul, informou a Polícia Civil mineira, responsável pela prisão.

A suspeita é apontada como responsável pela movimentação financeira de grande parte dos valores obtidos por meio dos golpes. Na casa dela, foram apreendidos diversos cartões bancários e um celular, que serão periciados.

As investigações são conduzidas pelo Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri) da PCGO, sediado em Porangatu (GO), e foram iniciadas após a vítima de um dos golpes comunicar o crime. O prejuízo, relacionado à negociação fraudulenta de uma máquina agrícola, foi estimado em cerca de R$ 200 mil. A Polícia Civil não deu detalhes sobre a dinâmica do golpe.

Em Mato Grosso do Sul, a operação resultou no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão temporária e um de prisão preventiva na cidade de Amambai. Também foi cumprido mandado de busca em uma unidade prisional daquele estado.

