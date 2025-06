Vacina contra Covid-19 disponível em BH protege contra subvariante JN.1

Todas as doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas atualmente pela capital mineira estão atualizadas e combatem, inclusive, a subvariante JN.1, de acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

O infectologista Leandro Curi explica que essa “versão” do vírus é uma subvariante da Ômicron.

O Executivo municipal informou que recebeu 69,4 mil doses da vacina que atua contra essa subvariante. Desse total, cerca de 13 mil são da Moderna e foram entregues em março e abril deste ano; as demais são da Pfizer, repassadas em abril.

A vacina da Covid-19 está sendo aplicada em crianças de 6 meses a menores de 4 anos, gestantes e idosos; assim como em grupos específicos, como pessoas com comorbidades, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, residentes e trabalhadores de instituições de longa permanência, de acordo com a PBH, que informa que a definição é do Ministério da Saúde.

Para a vacinação contra a Covid-19, é necessário que a pessoa, que deve fazer parte do público-alvo, seja cadastrada em um Centro de Saúde. O registro pode ser realizado no momento em que o usuário chega à unidade para receber a dose.

“Além de ser um procedimento de rotina dos centros de saúde, o cadastramento é uma exigência do Ministério da Saúde para o efetivo registro das doses aplicadas no município e, também, para que as informações sejam incluídas no Meu SUS Digital, plataforma digital do governo federal”, informa o Executivo municipal.

Até o momento, não há orientação para o restante da população sobre a aplicação de reforços da vacina contra a Covid-19.

Em Minas

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) relata que recebeu 281.484 doses da vacina da fabricante Pfizer contra a Covid-19 que contém a cepa JN.1. A pasta informa que as remessas de envio provenientes do Ministério da Saúde ocorreram nos dias 14, 26 e 27 de maio deste ano.

“As doses foram imediatamente distribuídas às Unidades Regionais de Saúde (URS) para o repasse aos municípios”, afirmou a SES-MG.

Subvariante

O infectologista Leandro Curi afirma que a JN.1 é apenas uma das subvariantes da Ômicron. “Ela foi primeiramente isolada em países europeus em setembro/outubro de 2023. Não tão velha nem tão nova se considerar cinco anos de pandemia”, explica o profissional.

Curi destaca que, à medida que o vírus vai “atualizando”, as vacinas contra a Covid-19 se atualizam também.

O infectologista diz que a variante Ômicron se espalha com muita facilidade e é menos mortal em comparação com variações que circularam no início do período pandêmico. Ele explica que atualmente a Covid-19, incluindo a subvariante JN.1, tem sintomas que se assemelham a um resfriado, como leve dor de garganta, vermelhidão na garganta, febrícula, espirro, tosse, nariz escorrendo. No entanto, afirma que isso não impede que sintomas como aqueles do início da pandemia, como falta de ar, sejam registrados.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata