UFMG desenvolve novo teste diagnóstico para Covid-19; entenda

Uma pesquisa que nasceu de uma dissertação de mestrado, no início da pandemia, deu origem a um novo teste diagnóstico para Covid-19. O trabalho, desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), surgiu em um cenário de escassez de testes no Brasil e altos custos de importação, e, recentemente, foi licenciado para uma empresa brasileira. A expectativa é que ele chegue às prateleiras para acesso aos consumidores.

O teste veio da dissertação de mestrado de Daniel Lair, atualmente doutorando no ICB, foi coordenado pelo professor Rodolfo Giunchetti, do Departamento de Morfologia, e contou com a subcoordenação do professor Alexsandro Galdino (UFSJ), além da parceria com Unifenas, UFLA e Unila.

Para o a realização do trabalho, a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) investiu R$ 750 mil no projeto, valor que permitiu a criação de um teste nacional de baixo custo e alta eficiência.

Inicialmente estimado em R$ 5 por paciente, o custo foi reduzido para menos de R$ 1 em escala laboratorial, com potencial de ficar ainda mais acessível em uma produção em larga escala.

Conforme explica Giunchetti, a ideia era tentar diferenciar quem estava infectado e, eventualmente, quando houvesse vacina disponível, perceber se a pessoa foi imunizada, diferente dos tradicionais que se ocupam com a detecção de anticorpos. "Fizemos um teste que é capaz de detectar vários subtipos de anticorpos, por meio de amostras de sangue, que podem ser coletadas em laboratórios", afirma ele.

O exame trabalha com três tipos de Imunoglobulina - anticorpo. São eles: IgG, IgA e IgM. "Esse último é muito comum na infecção, chamada de aguda. O IgG é quando começa a ter um aumento do anticorpo, que é de fase crônica da doença. Já o IgA é um anticorpo de mucosa, seja oral, intestinal, genital, que ajudam na defesa", descreve o coordenador.

Os anticorpos então, foram utilizados para detectar se a pessoa poderia ter tido a infecção, e depois a possibilidade de ter um biomarcador (positivo) - característica usada para diagnosticar, prever e monitorar doenças, e avaliar a resposta a tratamentos - de pessoas vacinadas.

Passos para a comercialização

O teste foi licenciado para a empresa Vida Biotecnologia, o que representa um passo importante para a aplicação prática do conhecimento produzido dentro da universidade, com potencial de fortalecer a autonomia científica e tecnológica do país.

Rodolfo esclarece que a UFMG não pode comercializar nenhum produto, mas o mercado pode solicitar a transferência da tecnologia para exploração econômica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"A atuação da universidade vai até o desenvolvimento. Em uma eventual transferência, como aconteceu conosco, agora a empresa que detém o direito de exploração econômica vai escolher se vai colocar no mercado imediatamente o teste. A estratégia agora é da própria empresa, mas imaginamos que em breve esse teste pode chegar nas prateleira para os consumidores", afirma ele.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice