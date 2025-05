Após falta de doses, vacinação contra a dengue será retomada em BH

A vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos será retomada em Belo Horizonte a partir desta quinta-feira (15/5). O município recebeu, nesta terça (13/05), cerca de 27,3 mil doses da vacina Qdenga. O novo lote chega nove dias depois de a vacinação ter sido interrompida pela falta do imunizante nos centros de saúde da capital.

Com a nova remessa, enviada pelo Ministério da Saúde, os estoques das unidades de saúde, que estavam zerados desde o dia 5 de maio, serão reabastecidos. Segundo a Prefeitura de BH, as doses serão utilizadas para aplicação da primeira dose ou conclusão do esquema vacinal.

Até o momento, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), já foram aplicadas 144.440 doses do imunizante contra a dengue, sendo 104.181 com a primeira dose e 40.259 com a segunda.

Os números, segundo ainda segundo a secretaria, indicam que a cobertura vacinal na capital está em 46,8% considerando a primeira dose, e 18,1% na segunda dose.

Onde encontrar a vacina

A imunização será realizada em 18 centros de saúde da capital, sendo dois por regional. Os endereços serão atualizados no portal da PBH nesta quarta (14/05). Para receber a vacina é necessária a presença dos pais, mães ou responsável legal. Além disso, devem ser apresentados carteira de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço residencial em BH e caderneta de vacinação.

O executivo ainda esclarece que o esquema vacinal da Qdenga é composto por duas doses, que devem ser aplicadas em um intervalo de três meses.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Vale lembrar também que, caso um cidadão tenha recebido diagnóstico recente de dengue, é preciso aguardar seis meses após o início dos sintomas para se vacinar. Se a infecção pelo vírus ocorrer após o recebimento da primeira dose, não há alteração no intervalo entre as aplicações, desde que a segunda não seja aplicada em um período menor que 30 dias do início da dengue.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino