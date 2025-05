BH vacina quase 60 mil pessoas contra gripe, mas está longe da meta

A Prefeitura de Belo Horizonte imunizou 59.517 pessoas no último sábado (10/5), durante o Dia D de vacinação contra a gripe. A ação especial, promovida em toda a cidade, buscou ampliar a cobertura vacinal entre os grupos prioritários e contou com diversas atividades de promoção à saúde.

Além dos 153 centros de saúde da cidade, estiveram em funcionamento o Serviço de Atenção à Saúde do Viajante e pontos extras de vacinação. A Regional Barreiro foi destaque, com mais de oito mil pessoas imunizadas. Um dos destaques da mobilização foi o Parque Municipal Américo Renné Giannetti, que, não só aplicou 1.408 doses, como também ofereceu atividades físicas e de lazer para todas as idades.

De acordo com levantamento feito pelo Estado de Minas no Painel de Síndromes Respiratórias da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), a capital mineira concentra quase 10% de todas as hospitalizações registradas no estado. A PBH informa que, de janeiro até o momento, foram realizadas 7.051 solicitações de internação motivadas por doenças respiratórias. Dessas, 1.365 foram para crianças menores de 1 ano e 2.540 para pessoas com mais de 60 anos.



Bebês e idosos, dois extremos da vida, estão no centro da crise respiratória que atinge Minas Gerais. De janeiro até o fim de abril, esses dois grupos somaram mais de 17,7 mil internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no estado, segundo dados do Painel de Síndromes Respiratórias da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Aumentou, mas não o suficiente

Graças ao esforço, os índices de cobertura vacinal começaram a subir na capital. Entre as crianças de 6 meses a 5 anos incompletos, a cobertura passou de 12,3% para 17,8%. Entre os idosos com 60 anos ou mais, o salto foi de 35,5% para 42,1%. A vacinação de gestantes teve leve avanço, de 20% para 21,5%. O índice geral da capital passou de 29,7% para 35,9%, ainda distante da meta nacional de 90%.

"Foi um dia de muito trabalho em que a população atendeu ao nosso chamado. Mas ainda precisamos e devemos melhorar os nossos índices", alertou a subsecretária de Promoção e Vigilância à Saúde, Thaysa Drummond. Ela também destacou o aumento das internações por doenças respiratórias entre crianças menores de um ano e idosos como motivo de alerta.

A campanha continua nos centros de saúde

A vacinação contra a gripe segue disponível para todas as pessoas acima de 6 meses de idade. Para se imunizar, é necessário apresentar documento com foto, CPF e cartão de vacina. Os endereços dos pontos de vacinação estão disponíveis no portal da Prefeitura de Belo Horizonte.

Durante o mês de abril, os atendimentos por sintomas respiratórios, realizados na rede municipal de saúde, totalizaram mais de 63 mil. Esse número representa um salto de aproximadamente 50% em relação a março, que teve pouco mais de 42 mil registros.

Segundo informações da PBH, a capital contabilizou 187.058 atendimentos relacionados a queixas respiratórias entre o mês de janeiro e abril.

