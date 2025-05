Dia D da vacinação leva belo-horizontinos aos postos de saúde

Belo Horizonte amanheceu em clima de campanha — não eleitoral, mas de saúde pública. Neste sábado (10/5), o tradicional Dia D de vacinação contra a gripe mobilizou a cidade com 153 centros de saúde abertos, além de postos extras e uma grande estrutura no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, no Centro de BH.

Logo cedo, o clima era de passeio em família, com a imunização como parte do roteiro no Parque Municipal. Amanda Pereira, de 35 anos, aproveitou a folga no trabalho para levar a filha ao parque e à vacinação.

“A gente mora em Venda Nova e veio para cá com esse objetivo mesmo. É uma oportunidade muito boa, porque o dia a dia é corrido”, contou a advogada. “É importante se proteger. Com tanta criança doente na escola, a vacina ajuda a evitar complicações.”

Já o motorista Rodrigo, de 41 anos, ficou sabendo da campanha pela televisão e decidiu ir diretamente ao parque para se imunizar. “Facilita muito. Com os postos e UPAs lotados, é ótimo ter esse ponto aqui. Muita gente já vem passear e aproveita. Eu mesmo tomo a vacina todo ano”, disse.

A vacina oferecida neste ano é a trivalente, protegendo contra os vírus H1N1, H3N2 e influenza B. Pode receber a dose qualquer pessoa a partir de seis meses de idade, desde que ainda não tenha se vacinado em 2025. Até o momento, foram aplicadas mais de 304 mil doses na capital, mas o município ainda está muito longe da meta de 90% de cobertura — está em 29,7%.

Além da vacinação, o evento no parque tem música, apresentações culturais, atividades físicas como o Lian Gong e até a presença do Zé Gotinha.

Reforço no atendimento

Com o aumento dos casos gripais e respiratórios, a prefeitura decidiu abrir cinco centros de saúde aos sábados, em regiões com maior procura: Barreiro, Venda Nova, Oeste, Norte e Nordeste. As unidades funcionam tanto para atendimentos clínicos como para vacinação contra a gripe. A medida é parte do plano emergencial de enfrentamento ao surto de doenças respiratórias, que inclui reforço de pediatras nas UPAs e abertura de novos leitos.

A imunização, segundo o secretário, é fundamental para evitar o agravamento dos quadros gripais. “A vacina não impede a gripe, mas reduz drasticamente a chance de evoluir para internação ou óbito. É uma proteção que está disponível, de graça, e salva vidas”, reforça Danilo.

Maio será de alerta e prevenção

De acordo com Danilo Borges, os dados da prefeitura apontam que a pressão sobre o sistema de saúde deve continuar até o fim do mês. A orientação é que a população se cuide, evite exposição ao frio, mantenha uma boa alimentação e busque atendimento precoce, especialmente em casos de doenças crônicas.

“Todos temos um papel neste enfrentamento. E, principalmente, precisamos vacinar. Quanto maior a cobertura, menor será a sobrecarga no sistema e menor o risco de complicações graves”, destacou o secretário.