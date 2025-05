Saúde realiza Dia D de vacinação contra a gripe neste sábado

Unidades básicas de saúde (UBS) e pontos de vacinação de todo o país promovem neste sábado (10) o Dia D de vacinação contra a gripe. Em nota, o Ministério da Saúde destacou que o objetivo é realizar uma grande mobilização de forma a proteger a população antes do inverno, período de maior circulação de vírus respiratórios.

A ação, segundo a pasta, acontece de forma simultânea nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, com atuação conjunta do governo federal, de estados e municípios. No Norte, a campanha terá início no segundo semestre, quando acontece o inverno amazônico, considerando particularidades climáticas da região.

A meta é vacinar 90% do público-alvo, composto por mais de 81,6 milhões de pessoas, incluindo crianças, idosos e gestantes.

"A iniciativa marca a retomada do Dia D Nacional pela vacinação no país", destacou o ministério em nota. Foram distribuídas, ao todo, mais de 51,3 milhões de doses. A estratégia do Dia D foi pactuada entre governo federal e secretarias estaduais e municipais como forma de intensificar a vacinação e alcançar a meta.

Quem pode se vacinar

A imunização contra a gripe é gratuita e é recomendada pelo ministério para mais de 20 grupos prioritários, com foco especial em:

crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

gestantes e puérperas;

idosos com 60 anos ou mais;

trabalhadores da saúde;

professores das escolas públicas e privadas;

trabalhadores dos Correios;

trabalhadores portuários;

povos indígenas e quilombolas;

pessoas com comorbidades ou outras condições especiais e com deficiência permanente;

caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo;

profissionais das Forças Armadas e de segurança e salvamento;

pessoas em situação de rua

população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medida socioeducativa;

funcionários do sistemas prisional.

Dados do último boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) mostram que foram notificados 45.228 casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) este ano no Brasil, sendo 42,9% com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório.

Do total, 38,4% foram causados pelo vírus sincicial respiratório (VSR); 27,9%, por rinovírus; 20,7%, por covid-19; 11,2%, por influenza A; e 1,6%, por influenza B.

O aumento, de acordo com o ministério, tem sido mais expressivo entre crianças de até 2 anos. Já entre adultos e idosos, observa-se crescimento nas hospitalizações por influenza A.