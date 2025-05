BH vai ter Dia D de vacinação contra a gripe neste sábado (10/5)

Belo Horizonte vai ter Dia D de vacinação contra a gripe neste sábado (10/5). Todos os 153 centros de saúde da capital mineira vão abrir, assim como o Serviço de Atenção à Saúde do Viajante e um ponto extra no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, na Região Centro-Sul. A mobilização vai acontecer também nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e demais estados do Sudeste.

A campanha de imunização em BH vai ocorrer das 8h às 17h. As doses vão estar disponíveis para qualquer pessoa a partir de seis meses de idade e que ainda não tenha se vacinado neste ano. Os endereços dos pontos de vacinação podem ser consultados no site da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

O objetivo do Dia D de vacinação contra a gripe é a redução do agravamento de casos, internações e óbitos pela infecção do vírus influenza, principalmente no período de aumento de registro de doenças respiratórias na cidade. No dia 30 de abril, o Executivo municipal declarou situação de emergência por causa do aumento de atendimentos e internações na rede municipal por síndromes respiratórias graves.

As doses são trivalentes, ou seja, protegem contra influenza A (H1N1 e H3N2) e B. No momento da vacinação, é necessário apresentar o documento de identificação com foto, CPF, e o cartão de vacina.

“O Dia D é um momento em que reunimos todos os nossos esforços para proteger a nossa população contra a gripe. Serão mais de 150 pontos de vacinação abertos no sábado para facilitar o acesso e ampliar a nossa cobertura vacinal. Não deixe de se imunizar. Você se protege e contribui para a proteção de outras pessoas. A vacina é segura e salva vidas”, afirma a subsecretária de Promoção e Vigilância à Saúde, Thaysa Drummond.

De acordo com a PBH, até o momento, foram aplicadas mais de 304 mil doses de vacina. Em 40 dias de campanha, o município alcançou 29,7% de cobertura, percentagem muito inferior à meta de 90%.

No parque municipal

No Parque Municipal, que será ponto extra para vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde vai ofertar para adultos e idosos aulas de Lian Gong, prática chinesa para prevenir e tratar dores no corpo. Vai haver também oficinas para confecção de flores e cartões postais, tendas de relaxamento e massoterapia. A programação ainda terá uma apresentação do Coral da Escola Municipal Professora Maria Mazarello, além de samba e chorinho no palco principal.

Para as crianças, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer vai promover a distribuição de tatuagens infantis, brinquedos infláveis, camas elásticas e totó, além de oficinas de bolhas de sabão e de escultura de balões e air game. Equipes da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos vão disseminar informações sobre a proteção de crianças e adolescentes e o combate ao abuso e à exploração sexual desse público.

No Brasil

O Ministério da Saúde vai promover a campanha de vacinação a nível nacional em ação conjunta com governos estaduais e municipais. A meta é vacinar 90% do público-alvo, mais de 81,6 milhões de pessoas, incluindo crianças, idosos e gestantes.

“O Brasil vai voltar a fazer grandes mobilizações nacionais pela vacinação, que é a nossa principal aliada para salvar vidas. O Dia D é uma grande oportunidade para ampliar a cobertura e proteger os mais vulneráveis e evitar complicações que sobrecarregam o SUS”, afirma o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. “No caso da gripe, a imunização pode reduzir em até 60% casos graves e óbitos”, explica.

Para reforçar a cobertura, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 51,3 milhões de doses da vacina contra a gripe para estados e Distrito Federal. Segundo o boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado em 30 de abril, foram notificados 45.228 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) este ano no Brasil, sendo 42,9% com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório.

A Região Norte do país não está contemplada no Dia D de vacinação neste sábado porque a campanha local contra a gripe vai ter início no segundo semestre, considerando as particularidades climáticas da região. O Governo Federal justifica que “nessa época, durante o ‘Inverno Amazônico’, a circulação viral e a transmissão da gripe são mais frequentes”.