Parque Municipal reabre três portarias e inaugura novo acesso em BH

A partir desta quarta-feira (7), o Parque Municipal Américo Renné Giannetti, localizado no coração de Belo Horizonte, passa a ter mais três portarias em funcionamento. As entradas foram reabertas na Avenida Afonso Pena, 1.055, e na Rua da Bahia, 701, próximo ao Viaduto Santa Tereza. Além disso, foi implantado um novo portão, exclusivo para pedestres, na Alameda Ezequiel Dias, 300.

Com a mudança, o número total de portarias em funcionamento sobe para cinco, somando-se às já existentes nas avenidas dos Andradas, 787, e Afonso Pena, 1.377. Segundo a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), a medida busca facilitar o deslocamento de quem circula pelo hipercentro e estimular a ocupação do espaço por trabalhadores e visitantes da região.

“Essas novas entradas vão não apenas facilitar o acesso ao parque, mas também contribuir para o deslocamento da população que circula no hipercentro. Muitas pessoas que trabalham nas regiões próximas também poderão usar o espaço no horário de almoço ou de descanso”, afirma Gelson Leite, presidente da FPMZB.

O parque funciona de terça a sábado, das 7h às 21h, e aos domingos, das 7h às 17h, com entrada permitida até 30 minutos antes do fechamento.

As portarias agora reabertas foram fechadas em contextos distintos. Segundo a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, as entradas da Rua da Bahia e da Alameda Ezequiel Dias foram fechadas durante a pandemia de Covid-19, em 2020, quando todos os parques municipais tiveram o acesso interrompido como medida de prevenção. Já a portaria da Avenida Afonso Pena, perto do antigo Mercado das Flores, foi desativada ainda antes da pandemia, por questões relacionadas à segurança.

Após um período em que funcionou apenas como entrada de serviço para veículos, a portaria da Alameda Ezequiel Dias ganhou um novo acesso exclusivo para pedestres. A retomada total do acesso marca, quase cinco anos depois, a normalização do funcionamento do parque, agora com cinco portarias ativas.

Atividades marcam o dia de reabertura

Para celebrar a reabertura, os frequentadores contarão com uma programação especial nesta quarta-feira (7). Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h30, a exposição “Biodiversidade dos Parques”, promovida pela FPMZB, apresenta a fauna e flora dos parques municipais com kits pedagógicos compostos por frutos, sementes, insetos e pegadas. A mostra será realizada em frente à administração do Parque.

Ainda no mesmo local, das 15h às 16h, acadêmicos da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais (Feluma) vão tirar dúvidas sobre doação de sangue com uma atividade educativa. No mesmo horário, a Praça do Trenzinho recebe uma aula de Lian Gong voltada para idosos, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde.