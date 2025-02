Parque na Pampulha terá trilha guiada neste sábado (15/2)

O Parque Ursulina de Andrade Melo, na Região da Pampulha, em BH, vai oferecer uma opção de atividade para os amantes do contato com a natureza neste sábado (15/2). Uma trilha guiada, gratuita e aberta ao público será promovida para aqueles que desejam contemplar a fauna e a flora do lugar. Para participar é necessária a inscrição prévia pelo e-mail: educaparques@pbh.gov.br.

O trajeto inclui uma visita à área de mata fechada do parque, onde será possível conhecer algumas espécies locais, nascentes de água, jardim de plantas medicinais, além de alguns pontos que estão sendo recuperados após sofrerem perdas significativas com algumas queimadas ocorridas nos últimos anos.

Além de ser um momento de distração da rotina, o passeio também vai trabalhar os impactos dos incêndios e o processo de recuperação das áreas afetadas. “A proposta é conscientizar a população sobre a importância, não só para a região, mas também para toda a cidade, da biodiversidade que existe nesse espaço", diz a gerente de Educação Ambiental da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), Roberta Martins.

Martins anda explica que a trilha é uma forma dos visitantes refletirem como as ações humanas, muitas vezes impensadas, como o fogo, por exemplo, pode afetar as espécies e gerar impactos extremamente negativos para todo o ecossistemas.

Podem se inscrever até 40 pessoas, que serão divididas em dois grupos para cada horário de saída, sendo às 9h e às 9h30. A atividade é indicada para toda a família, mas a participação de crianças é permitida somente com um a presença de um responsável.

Também é indicado o uso de sapatos fechados e recomenda-se a utilização de roupas confortáveis, protetor solar, repelentes, chapéu ou boné e levar uma garrafinha de água.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) reforça ainda que, a trilha conta com trechos em leve subida, não sendo indicado para pessoas com mobilidade reduzida.

Recuperação do parque

Em 2020 e 2024, o Parque Ursulina de Andrade Mello, que sofreu com incêndios, e por isso, está em trabalho de recuperação. De acordo com a PBH, só no ano passado, o local recebeu mais de 10 mil mudas de árvores de diferentes espécies.

O lugar possui 188 espécies de plantas identificadas em um inventário preliminar, produzido em 2021, pela equipe do Jardim Botânico da prefeitura. Dentre elas, se destacam as copaíbas, ipês, sibipirunas e outras que têm se tornado raras nos remanescentes da capital mineira, como a braúna e o jequitibá.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice