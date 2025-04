Polícia investiga corpo desovado próximo a parque em Nova Lima

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma tatuagem no lado direito do tórax, “Renata”, é a principal esperança da Polícia Civil para identificar o corpo de um homem encontrado no Bairro Olaria, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo estava no final da Rua Saturnino Sabino, no início do Parque Municipal Rego dos Carrapatos e foi encontrado, com vários tiros, a maioria na cabeça. A perícia não soube precisar quantos tiros atingiram a vítima, que foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML), no final da tarde desse domingo (28/4).

No local não havia sangue, apenas o corpo, o que faz com que a Polícia Civil trabalhe com a hipótese de que o local tenha sido usado como ponto de desova, ou seja, a vítima teria sido morta em outro local e o corpo jogado na Rua Saturno Sabino. O homem vestia um short verde, tipo pijama, e uma blusa de frio preta.

O fato dos tiros terem sido na cabeça faz a polícia trabalhar, também, com a hipótese de que a vítima era ligada ao tráfico de drogas. Isso porque, segundo os investigadores, nos crimes cometidos pelo tráfico, o tiro na cabeça é uma espécie de marca registrada.

Como o ponto onde o corpo estava era ermo, não há testemunhas que possam informar se houve movimentação na rua. A suspeita é que o corpo tenha sido jogado no local ainda de madrugada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Civil divulgou nota sobre o crime: "A PCMG deslocou perícia oficial à Nova Lima, para realização dos primeiros levantamentos a respeito de um homicídio. Na ocasião foram realizadas perícias tanto no local em que o corpo foi encontrado quanto onde, possivelmente, ocorreu o homicídio . O corpo do homem, de 38 anos, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames. A ocorrência encontra-se em andamento."