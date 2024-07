Jovem é assassinado com nove tiros

Um jovem, de 24 anos, foi assassinado com nove tiros e o corpo foi jogado em barranco às margens da MG-010, nesse domingo (7), em Jaboticatubas, na Grande BH. Segundo o Boletim de Ocorrências da Polícia Militar (PM), o corpo e a motocicleta da vítima foram encontrados oito metros abaixo da rodovia, próximo ao km 68.

A mãe do jovem relatou que o filho saiu de casa às 23h30 no sábado, com destino a uma festa e acompanhando por uma mulher que ela não conhecia.

Na madrugada de domingo, ela recebeu uma mensagem do filho dizendo que estava retornando da festa. Porém, preocupada com a demora, a mãe começou a ligar para pessoas próximas, mas sem sucesso.

Ainda na madrugada, ela recebeu uma mensagem do pai da mulher que acompanhava o seu filho. Ele informou que o jovem havia sido vítima de um homicídio e o corpo dele teria sido desovado às margens da MG-010.

A situação causou estranheza aos familiares da vítima, já que a acompanhante do jovem não acionou a polícia ou pediu socorro. A mãe, então, foi até o local para constatar a informação e encontrou o corpo do filho.

A PM foi acionada e fez o registro do crime. Os militares ainda receberam informações anônima que dois suspeitos, conhecidos como 'Lukinha' e 'Lulu', teriam executado a vítima e ela também já teria sido alvo dos suspeitos em 2022.

A mulher que acompanhava o jovem e o pai dela que mandou a mensagem avisando da morte foram procurados pela PM, que não conseguiu localizá-los. Não há informações sobre o que tenha motivado a morte e se a vítima tinha algum tipo de envolvimento com o crime.

O caso agora será investigado pela 5° Delegacia de Polícia de Jaboticatubas.