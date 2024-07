O motociclista sofreu uma fratura depois de colidir com outra moto. O acidente foi num cruzamento no centro de Patos de Minas

Um motociclista recebeu voz de prisão no hospital por tentar esconder um embrulho com “escamas de cocaína”. O suspeito havia sido hospitalizado com uma fratura na perna depois de se envolver num acidente de trânsito em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na tarde de sexta-feira (5/6).

De acordo com o boletim de ocorrências, o acidente aconteceu por volta de 16h30. O motociclista, de 23 anos, foi atingido por uma outra moto no cruzamento da Rua Major Gote com a Rua Prefeito Camundinho, no centro da cidade.

Policiais militares perceberam por câmeras de monitoramento que, enquanto o motociclista era atendido pelo Corpo de Bombeiros, um homem, de 33 anos, pegou dois pacotes embrulhados numa sacola que tinham caído do corpo do condutor da moto e saiu do local.

Ao confrontarem o indivíduo, que trabalhava próximo dali, ele disse que havia ido ao local do acidente ver se o condutor da moto precisava de ajuda. Nisso, o motociclista teria dito para o homem pegar o embrulho e guardar. O indivíduo, então, pegou a sacola e guardou num vaso de plantas em uma academia perto do local. Ao ser questionado pelos policiais, ele levou os oficiais até onde estava o embrulho e disse não saber do que se tratava.

Os militares encontraram dentro dos pacotes duas porções de escamas de cocaína, um tipo mais puro da droga. No hospital, o motociclista recebeu voz de prisão por tráfico de drogas. Ele não pôde dar sua versão dos fatos devido ao seu estado de saúde e segue sob custódia policial.