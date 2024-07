Segundo a PM, a vítima foi encontrada caída com diversas lesões por disparos de arma

Um homem de 27 anos foi executado com ao menos 20 tiros nesse sábado (6/7), no Bairro Vila Ecológica, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Depois da confirmação da morte, traficantes da região que comemoravam assassinato soltaram fogos de artifício.





Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída com diversas lesões por disparos de arma de fogo no início de um beco da Vila Ecológica. O homem foi socorrido ainda com vida para a UPA Barreiro, onde a equipe médica constatou 20 marcas de tiros, principalmente na região da cabeça.





No local onde a vítima foi encontrada, a perícia recolheu diversos estojos deflagrados de calibre .40 e encontrou marcas de tiro nas paredes do beco.





Populares que não quiseram se identificar relataram que a vítima foi surpreendida por quatro suspeitos, que chegaram em um carro prata e começaram a atirar.

A vítima era integrante da facção “Demônios da Vila Cemig” e recebeu diversas ameaças de morte de um grupo rival desde que saiu da prisão, em outubro de 2023. Ele chegou a fugir e morar por dois meses em Uberlândia, mas voltou recentemente e foi ameaçado novamente.





O homem ainda é conhecido por envolvimento em inúmeros crimes, como homicídios e tráfico de drogas.





Depois que a morte foi confirmada, membros da facção rival soltaram fogos de artifício para comemorar a execução. O caso será investigado.