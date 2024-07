Um idoso de 70 anos morreu ao ser esmagado por um trator nesse sábado (6/7), no Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Bocaiúva, no Norte de Minas.





Segundo informações de testemunhas que estavam no local, o acidente ocorreu quando a máquina agrícola apresentou problemas mecânicos e a vítima tentar resolver a situação.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o idoso teve a cabeça e o tórax esmagados pelos pneus dianteiros do trator.





A equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte do idoso ainda no local do acidente.

Depois dos trabalhos da perícia da Polícia Civil, os bombeiros iniciaram a operação de retirada segura do corpo.





O corpo apresentava esmagamento craniano e torácico e, após ser removido, ficou sob a responsabilidade dos agentes da funerária São Gabriel.