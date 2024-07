Acidente foi no Km 440, no sentido BH

A colisão entre um carro e um caminhão na BR-381 em Ravena, distrito de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, deixou uma pessoa morta e outras duas feridas na tarde deste sábado (6/7).

O acidente foi no Km 440, próximo ao posto Ravena, no sentido BH, por volta de 15h40. Uma das pistas da rodovia ficou parcialmente interditada.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o carro estava com três ocupantes - uma mulher e dois homens. Com a batida, um dos homens ficou preso às ferragens e veio à óbito. O motor do veículo chegou a ser arremessado com a força do impacto.

