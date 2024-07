Um homem de 26 anos foi morto com uma facada no coração na madrugada deste sábado (6/7), na Praça Santa Luzia, Bairro Anápolis, em Caratinga, no Vale do Rio Doce. O suspeito do crime, de 31 anos, primo da vítima, foi preso.





Uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento preventivo na região quando visualizou um indivíduo fugindo e uma pessoa caída ao solo, próximo de um portão.





Enquanto um militar ficou no local para prestar os primeiros socorros à vítima e acionar o socorro, os outros policiais saíram em rastreamento na tentativa de prender o suspeito.





O homem foi visto pulando diversos terraços e entrando em imóveis. Ele foi localizado em uma casa abandonada e se entregou à polícia.

Ele relatou que é primo de segundo grau da vítima e que havia diversas discussões entre eles. Ambos já estiveram detidos em um presídio, onde tiveram desavenças.





Foi apurado, ainda, que a vítima estava sentada no banco da praça, momento em que o suspeito veio por trás e desferiu um golpe de faca. A vítima ainda tentou correr, porém caiu nas proximidades de um portão.





A vítima sofreu um único golpe de faca, que acertou a região do coração, e ela morreu no local. Perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos. Durante diligências, a faca usada no crime foi localizada e foi recolhida.





O suspeito do crime tem passagens por dano, tráfico, roubo e lesão corporal. Já a vítima, por extorsão, tráfico, roubo, ameaça e furto.