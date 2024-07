A polícia prendeu, nessa sexta-feira (5/7), Ivone Silva de Almeida, de 42 anos, suspeita de envolvimento na morte de duas crianças e um homem durante um ataque a uma festa infantil em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.









A mulher é suspeita de ser a responsável por passar para os autores do ataque a localização da festa. De acordo com o boletim de ocorrência, o alvo do ataque era Felipe Moreira Lima, de 26, pai do aniversariante Heitor Felipe, que tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região do Bairro Morro Alto, em Vespasiano.





A chacina aconteceu no fim da festa de aniversário de Heitor Felipe e de sua irmã. Izaltina Luciana Moreira, mãe de Felipe e avó de Heitor, conta que dois homens aproveitaram que o portão do sítio estava aberto e entraram no local, já disparando as armas, “sem olhar em quem estavam atirando”.

Pai, filho e Laysa Emanuele, de 11 anos, prima de Heitor, morreram na hora. O menino, que tinha o sonho de ser jogador de futebol, foi baleado quatro vezes. Laysa foi atingida no queixo e pescoço.

Disputa com traficantes





Felipe foi atingido por ao menos 12 disparos e morreu no local. Ainda conforme o registro, ele estava em disputa com traficantes do Bairro Bela Vista, em Santa Luzia, que queriam que a vítima passasse a comercializar os entorpecentes fornecidos por eles. O homem e a família já estavam recebendo ameaças de morte havia alguns meses.

Além dos três mortos, outras três pessoas foram baleadas e encaminhadas a uma unidade de saúde. Uma adolescente, de 13 anos, foi baleada na canela. Uma jovem, de 19, foi ferida na nádega e uma mulher, de 41, foi baleada nas costas e cintura. Segundo o boletim de ocorrência, Ivone é mãe da jovem de 19 anos que ficou ferida no ataque.

Os mandantes do crime

Os atiradores foram reconhecidos pelos participantes da festa e seriam próximos das famílias das vítimas. A informação foi confirmada pela mãe de Heitor Felipe Moreira de Oliveira, de 9 anos, em redes sociais, na época do crime. Evelen Eduarda afirmou que os homens eram amigos da família. Em uma das publicações, a viúva publicou uma foto de quem seria um dos atiradores abraçado com Heitor Felipe, ainda bebê.





“Quem matou o sonho do meu filho eram pessoas que abraçavam ele, o pai dele e o pai da minha sobrinha. Eram pessoas que falavam que podia sempre contar com eles. Eram pessoas que se passam de bom para todos, que falam que ajudam em tudo”, escreveu Evelen.

Os homens apontados como mandantes e executores do ataque são Flávio Celso da Silva, vulgo “Alemão”; Leandro Roberto da Silva, o “Beirola”; Fabiano Alves Campos, o único que não tem apelido; Agnes Darnlei Santos Nascimento, o “Biscoito”, e Marcelo Alves Rodrigues, que tem duas alcunhas, “Tio Gordo” e “Bola Sete”. Entre os cinco, dois seriam mandantes e três, executores.

A identificação foi feita a partir de vídeos aos quais a Polícia Civil de Minas Gerais teve acesso e que mostram quando os criminosos se aproximavam do local da festa fazendo comentários. Em outra gravação, “Alemão” aparece empunhando um revólver, já dentro da festa.

Os mandados de prisão para os cinco suspeitos foram emitidos pela justiça, com base em um relatório da corporação. Um sexto envolvido, Yago Pereira de Souza Reis, de 24 anos, está preso. Ele foi baleado no dia do crime e capturado.