Um homem de 35 anos, que estava em regime semiaberto, foi morto a tiros na noite dessa sexta-feira (5/7), no Bairro Cachoeirinha, Região Nordeste de Belo Horizonte. A vítima foi executada a caminho do presídio.





Segundo o boletim de ocorrência, a testemunha, também um preso em regime semiaberto da Penitenciária de Ribeirão das Neves, contou que estava conduzindo o carro com a vítima de passageiro e um outro colega quando um outro veículo se aproximou.





Um sujeito pardo com capuz preto desembarcou e atirou contra a vítima. Nesse momento, o motorista do carro e o colega saíram correndo para não serem atingidos.





No local do crime, familiares apontaram um suspeito, de 29 anos, tinha desavenças antigas com a vítima por conta de problemas na região da Pedreira Prado Lopes

A perícia constatou diversas perfurações no corpo. No total, 15 cápsulas de calibre 9mm foram recolhidas no local do crime.





O corpo foi encaminhado para o IML. Ninguém foi preso até o momento.