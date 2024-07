Atualmente, o Terminal São Benedito é o único de Santa Luzia. As linhas metropolitanas que não atendem a estação fazem integração no São Gabriel, em BH

Usuários do transporte coletivo metropolitano de Santa Luzia, na Grande BH, vão receber um novo terminal de ônibus integrado ao sistema Move. O anúncio foi feito na noite dessa -feira (4/7) pelo vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo). A construção da estação será feita por meio de um convênio entre o governo estadual e a prefeitura da cidade - será a primeira expansão do Move Metropolitano desde que o sistema foi inaugurado em 2014.





A expectativa é de que o terminal seja inaugurado em dois anos. O projeto, orçado em R$ 24 milhões, conta com recursos provenientes do Governo de Minas, do orçamento de Santa Luzia e de emendas parlamentares. Ainda neste ano deverá ser publicado o Termo de Referência para a licitação da obra, que ficará a cargo do município.





O governo estadual espera que a implantação da estação reduza o tempo de deslocamento dos moradores em direção ao centro de BH em até 30 minutos. "A construção deste terminal vai proporcionar mais desenvolvimento econômico para as cidades do Vetor Norte e, consequentemente, mais qualidade de vida para os mineiros", disse o vice-governador durante a cerimônia de anúncio da estação.





Como será a operação





O Terminal Santa Luzia será construído na Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, no bairro Boa Esperança, próximo ao centro da cidade, numa área de 17 mil m². As linhas da estação irão atender cerca de 20 mil pessoas por dia, com o pico de 1,5 mil pessoas nos horários de maior movimento.





A operação será do tipo “tronco-alimentador”, com linhas de ônibus fazendo a ligação dos bairros para o terminal (alimentadoras). Ali, o passageiro poderá fazer integração com linhas que seguem em direção à Belo Horizonte (troncais). A estação também será alimentada por linhas com origem em Jaboticatubas e Taquaraçu de Minas.





De acordo com a Prefeitura de Santa Luzia, os usuários ão duas opções de linhas troncais: uma direta, que vai levar cerca de 35 minutos até o centro da capital, e uma semidireta, que deve levar cerca de 55 minutos para fazer o mesmo percurso.





Os ônibus troncais ão portas elevadas à esquerda, no mesmo layout adotado no sistema Move. O diretor de mobilidade e planejamento da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), Diego Pessoa, explica que possivelmente serão construídas estações de transferência BRT ao longo da MG-020.





“Os ônibus vão usar também as estações da Av. Cristiano Machado. Assim, o passageiro que faz integração no Terminal São Gabriel não vai precisar mais baldear ali”, detalha.

O projeto do Terminal Santa Luzia inclui estacionamento para veículos leves, motos e bicicletário Reprodução/Prefeitura de Santa Luzia

Projetos futuros





O estudo para a definição da rede de linhas que atenderão o Terminal Santa Luzia está sendo feito pela Seinfra em parceria com a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge). “Nós temos um conjunto de linhas que usamos para dimensionar a operação do terminal, mas o projeto definitivo precisa ser feito estudando como serão os movimentos das linhas nos próximos dois anos”, explica Diego.





O outro terminal da cidade, São Benedito, em funcionamento desde 2015, continuará operando, mas há estudos para uma distribuição de parte das suas linhas alimentadoras para o novo terminal, otimizando o atendimento aos usuários.





Por hora, as linhas de ônibus municipais da cidade não farão integração com o Terminal Santa Luzia, mas essa situação pode mudar até a inauguração. “Há interesse em fazer essa integração, tanto por parte do estado quanto por parte da prefeitura”, relata Diego.





Estrutura do terminal





O layout do terminal inclui, além das plataformas dos ônibus, salas de administração e sanitários, estacionamento para veículos leves, motos e bicicletário. O projeto conta também com sistema de proteção contra descargas atmosféricas, sistema de combate a incêndios, telecomunicações, internet, dados de voz e câmeras de monitoramento.





Primeira expansão





A construção do Terminal Santa Luzia será a primeira expansão do Move Metropolitano desde que o sistema foi lançado em 2014, junto da versão da capital. Nos últimos dez anos, as poucas intervenções no sistema incluíram apenas reformas de estações de transferência e compra de ônibus para reforçar linhas já existentes.





Atualmente, o Move Metropolitano conta com cinco terminais e 50 estações de transferência - parte delas concedida à iniciativa privada. Em abril, o Governo de Minas iniciou trabalhos para privatizar as estações restantes. Conforme os números do Executivo estadual, as estações e terminais do Move Metropolitano registraram cerca de 31 milhões de passageiros em 2023, o que gerou receita de R$ 131 milhões.