O município de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, passou a tarifa de ônibus para R$2 desde o início deste mês. A iniciativa, que também inclui a gratuidade nos coletivos aos domingos e feriados, faz parte do movimento Tarifa Zero, que abrange quase 30 cidades de Minas Gerais.

O valor da tarifa de ônibus em Santa Luzia é R$ 6,05. A prefeitura pagava um subsídio de R$ 2,25 e o valor cobrado até abril aos usuários era de R$ 3,80. Desde o dia 5 de junho, a administração aumentou o valor da subvenção de R$ 2,25 para R$ 4,25 e, com isso, o valor cobrado dos usuários passou para R$ 2. A tarifa de R$ 3,80 para R$ 2 representa uma redução de 47%.

O aumento da subvenção foi possível após a administração municipal receber um emenda parlamentar de R$ 4 milhões. Uma equipe técnica realizou estudos sobre a viabilidade da redução da tarifa. De acordo com o estudo, a medida deve impactar, mensalmente, 250 mil passageiros de linhas intramunicipais.

De acordo com a Prefeitura de Santa Luzia, a redução do valor da tarifa não muda a quantidade de veículos que rodam no município. O quadro de operações das linhas de transporte coletivo permanece o mesmo e é monitorado diariamente. A prefeitura afirma que, se necessário, será inserido reforço na operação.

Em relação ao contrato com a concessionária de transporte coletivo intramunicipal, somente a subvenção realizada pelo município conforme legislações aprovadas mudou. Para os passageiros, a única mudança é o barateamento da tarifa.

Além do barateamento da tarifa, há um plano para a construção de outro terminal do Move na sede da cidade. Atualmente, o município está em fase de ajustes para um convênio com o poder estadual para a construção. De acordo com a Prefeitura de Santa Luzia, cerca de 25 mil usuários serão beneficiados.

Benefícios da Tarifa Zero

Para o autor da nova legislação, a medida favorece diretamente os usuários do transporte coletivo de Santa Luzia. O deputado acredita que a medida tende a girar a economia na cidade, uma vez que o usuário do transporte público direciona seus gastos a outros serviços.

“Deixando de gastar com o transporte urbano, a tendência natural do cidadão é gastar em outras áreas, principalmente nas áreas essenciais, como compras em supermercados, padarias e açougues. Um estudo realizado pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) identificou benefícios na dinâmica social e econômica nas cidades. Em Santa Luzia, certamente teremos efeitos positivos, mas para afirmar, ainda estão sendo feitos estudos mais específicos e em breve teremos mais dados”, diz o deputado Delegado Christiano Xavier - autor da emenda de R$ 4 milhões.

De acordo com o estudo citado pelo parlamentar, a adoção da política da Tarifa Zero em outras cidades do Brasil trouxe benefícios. Em São Caetano do Sul (SP), por exemplo, notou-se uma diminuição do índice de remarcações de consultas médicas na rede do Sistema Único de Saúde (SUS). Já em Paranaguá (PR), o levantamento apontou uma queda de 40% na quantidade de acidentes de ônibus e um aumento de 30% das vendas no comércio local.

“A redução da tarifa está conectando a cidade. Você está aproximando as pessoas do serviço público, você está gerando emprego, está gerando renda e está ajudando o meio ambiente porque está emitindo menos gás carbônico. Aplicando a Tarifa Zero no município, a pessoa deixa mais o carro em casa e usa mais o transporte público”, afirma o parlamentar.

De acordo com o deputado, a redução das tarifas vai além da mobilidade, pois se trata de uma questão social, de renda e de dignidade. Isso porque, o valor da passagem no mês impacta muito no orçamento familiar e pode representar mais de 20% do salário, especialmente para quem não recebe vale transporte.

Em relação às empresas, Xavier afirma que os empregadores também serão beneficiados, uma vez que o vale transporte pode chegar a 10% da folha de pagamento. De acordo com ele, com a Tarifa Zero haverá mais renda para o empregador aplicar na empresa e em contratações.

Tarifa Zero em outras cidades de MG

Neste mês, a cidade de São José da Lapa também vai aderir ao movimento da Tarifa Zero. A medida começou nessa segunda-feira (17/6). Lá, cerca de 1.600 pessoas serão beneficiadas por dia, de acordo com o prefeito Diego Alvaro. No entanto, diferente de Santa Luzia, as passagens são cobradas normalmente aos finais de semana e a gratuidade ocorre de segunda a sexta-feira.

Outras cidades importantes do estado, como Nova Lima e Juiz de Fora já começaram a implementar o Tarifa Zero, não em dias úteis, mas com passagem gratuita aos domingos e feriados. Nova Lima, na Grande BH, anunciou o benefício em abril do ano passado. Posteriormente, foi a vez de Juiz de Fora, que adotou a medida no início de outubro.



Ibirité, por sua vez, aderiu ao programa em janeiro do ano passado. Depois de alguns meses, as demandas e reclamações dobraram. Segundo um levantamento de março de 2023, antes da Tarifa Zero eram 170 mil pessoas transportadas mensalmente e, dois meses depois, o total atingiu 350 mil passageiros.

Em todo o Brasil, são mais de cem cidades com tarifa zero, sendo São Paulo e Minas os estados com os maiores números de municípios que aderiram ao benefício.



