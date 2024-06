Mais uma cidade de Minas Gerais vai aderir à Tarifa Zero nos ônibus. A população de 26 mil habitantes São José da Lapa, município da Região Metropolitana de Belo Horizonte, não irá pagar pela passagem a partir de 17 de junho.

A informação foi divulgada por meio das redes sociais do prefeito Diego Alvaro.

De acordo com o prefeito, os testes começaram na semana passada. O orçamento será de R$100 mil por mês, com duração de cinco anos. "Os estudos mostram que 1.600 passageiros serão beneficiados por dia". Três novos ônibus com ar-condicionado foram adquiridos.

Os horários ainda serão divulgados, mas os ônibus da tarifa zero em São José da Lapa irão circular de segunda a sábado. Feriados e domingos os usuários pagam a passagem normalmente. "Estamos fazendo isso para atender as empresas e empregar funcionários. Domingo e feriados a demanda é bem menor de usuários.", ressalta.

Leia também: Maioria das prefeituras com gratuidade nos ônibus em Minas é de direita

São José da Lapa se junta a outros 27 municípios no estado mineiro que possuem a Tarifa Zero. Em todo o Brasil, são mais de cem cidades com tarifa zero, sendo São Paulo e Minas os com os maiores números de municípios com adesão ao movimento. Confira as cidades de Minas com a gratuidade no transporte público:



Caeté

Ibirité

Itatiaiuçu

Belo Vale

Jeceaba

Sarzedo

Mário Campos

São Joaquim de Bicas

Brumadinho

Mariana

Ouro Branco

Claudio

Lagoa da Prata

Campo Belo

Arcos

Piumhi

São José da Barra

Ituiutaba

Monte Carmelo

Arceburgo

Muzambinho

Machado

São Lourenço

Leopoldina

Abaeté

Pirapora

Santana do Deserto

As cidades em Tarifa Zero podem ser acessadas no mapa da rede de organizações Mobilidade Triplo Zero.

A importância da Tarifa Zero para população

Integrante do movimento Tarifa Zero, André Veloso diz que o aumento da adesão pelas cidades é uma ação que impulsiona o movimento. "É uma solução que tem crescido em todo o Brasil. O transporte público já não pode mais ser financiado pela tarifa paga pelo usuário. Existe um consenso de pagar de maneira indireta com subsídio", afirma.

Como explica André Veloso, o pagamento é feito por quilômetro rodado e não por passageiro pagante. Assim, o custo do sistema é alto para municípios de pequeno porte, não fazendo muita diferença a renda vinda dos passageiros. "Os municípios de pequeno porte, com até 100 mil habitantes, economizam no vale-transporte, já que deixam de pagar ao funcionalismo público", ressalta.

O integrante do Tarifa Zero destaca que se o transporte público torna-se gratuito, existe um aumento de 200% a 300% no número de usuários. "Há um aumento na demanda, na arrecadação tributária, aquece a economia, uma diminuição do número de carros nas ruas e de acidentes. Há pessoas que moram em outra localidade, que agora serão empregadas, por terem acesso ao transporte", diz.

Em relação aos municípios maiores, como Belo Horizonte, o movimento está se mobilizando para pensar em criar soluções para poder financiar o transporte nestas localidades. "Estamos coletando assinaturas para apresentar na Câmara Municipal, na semana que vem, um projeto de lei que cria uma fonte de financiamento para que o transporte seja gratuito, ao invés de cobrar o vale-transporte, cobraria uma taxa por empregado com empresas com mais de dez funcionários", destaca.

Outras grandes cidades como Nova lima e Juiz de Fora já começaram a implementar o Tarifa Zero, não em dias úteis, mas com passagem gratuita aos domingos e feriados. Como observado, diversos passos estão sendo dado pelas cidades de Minas e André Veloso acredita que a tendência é um aumento no número da adesão. "Dos 114 munícipios que adotaram, um ou dois que voltaram atrás. A taxa de sucesso é muito alta. É igual ao Bolsa Família, é uma política social que chega aos mais pobres", termina.