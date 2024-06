Um acidente envolvendo duas carretas, um ônibus e um carro de passeio fechou a rodovia BR-262, em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas, na madrugada desta terça-feira (11/6).





Segundo a Triunfo Concebra, concessionária que administra a pista, o acidente foi na altura do km 439. Na hora do acidente, apenas o motorista estava no ônibus.





Quatro pessoas saíram ilesas e uma, o condutor do carro de passeio, foi resgatado em estado grave. A vítima foi levada para o Hospital de Divinópolis, em São João de Deus.





No momento, a pista do sentido Bom Despacho está totalmente interditada enquanto equipes atuam na ocorrência.

A ocorrência está em andamento, com atuação da concessionária, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Corpo de Bombeiros.





A dinâmica do acidente não foi divulgada.





Incêndio em marginal fechou os dois sentidos

Segundo a PRF, às 7h52, a pista da BR-262 foi interditada nos dois sentidos devido ao intenso nevoeiro causado por um incêndio nas matas marginais à pista. Às 9h33, a pista sentido BH foi liberada. A pista sentido Triângulo Mineiro segue fechada.