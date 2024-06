Um homem foi morto a tiros em um posto de combustível na noite desta segunda-feira (10/6) em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.



O tenente Luiz Melo, que acompanhou o registro da ocorrência no local, contou que as primeiras informações foram repassadas via 190. Nesse sentido, testemunhas disseram que dois homens em uma motocicleta cercaram o veículo no qual a vítima estava e iniciaram os disparos. Em seguida, fugiram.

De acordo com o policial, o homem assassinado possui passagens pela polícia por crimes como homicídio, ameaça e agressão.



Ainda de forma preliminar, o tenente diz que ele tinha alguns desafetos. “Imediatamente após parar o veículo para abastecer, esses indivíduos chegaram e atiraram”, frisou.



A Polícia Civil também esteve no local para iniciar os trabalhos de perícia.



Até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso, e a PM fazia buscas em quatro bairros da região.