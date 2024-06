Um homem suspeito de envolvimento na morte de uma advogada, em abril, em Contagem, na Grande BH, foi preso nesta segunda-feira (10/6), pela Diretoria de Inteligência (DINT) e pelo Grupamento Especializado em Recobrimento (GER) da Polícia Militar (PM).



Leia também: Motorista perde controle do carro e cai em ribanceira em cidade mineira







De acordo com os militares, o homem seria chefe do tráfico no aglomerado Frigo Diniz, em Contagem, e tem um “histórico criminal de extrema violência”. Tinha ainda um mandado de prisão em aberto, referente a uma condenação por tráfico de drogas, com pena estipulada em 16 anos no regime fechado.

No momento da prisão, segundo a PM, o suspeito estava em um restaurante de luxo, localizado na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, e apresentou documento falso.





Relembre o caso





A advogada de 54 anos e um homem de 32, foragido da Justiça, foram mortos na manhã de 13 de abril, no Bairro Parque Maracanã, em Contagem, na Grande BH. O casal voltava de um baile funk no Bairro Serra, na Região Centro-Sul da capital.





Eles foram mortos quando desembarcavam de um carro de aplicativo. O veículo foi fechado por outro carro, dois homens saíram armados e fizeram os disparos.