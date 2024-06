Um carro caiu em uma ribanceira, de cerca de 10 metros de altura, na MGC-383, no KM 13, em São Brás do Suaçuí, na Região Central de Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar do veículo uma mulher que teve uma fratura no braço esquerdo.





O homem contou que perdeu o controle da direção e caiu na ribanceira, às margens de um rio da região. Ele dispensou o atendimento no local e, aparentemente, não sofreu ferimentos com o impacto.





Os bombeiros imobilizaram a vítima e a retiraram do carro. De acordo com os militares, a área onde o veículo caiu era muito íngreme e de difícil acesso. Após o resgate, a mulher foi levada para o Hospital Bom Jesus, em Congonhas, também na Região Central do estado, pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata