Um possível desvio de medicamentos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro, é investigado pela Polícia Civil e pela organização social que administra o local. Remédios foram descobertos na casa de uma funcionária da UPA.

Foi uma ocorrência policial que chamou a atenção para o caso. A Polícia Militar foi chamada por conta de um um atrito familiar na casa da suspeita, envolvendo o marido e as filhas do casal.

Chegando na residência, foi encontrada uma quantidade de medicamentos que levantou suspeita dos policiais e o fato de a mulher trabalhar na UPA fez com que a desconfiança fosse maior. Ela disse que é de hábito dela de guardar medicações em casa.

A mulher foi conduzida pela Polícia e os medicamentos foram apreendidos.

Leia também: Corpo de criança que morreu com desnutrição ainda não foi retirado do IML



Em nota, a Associação Beneficente Amigos do Hospital (Abah), informou que instaurou uma auditoria interna. Disse ainda que, após a conclusão do processo investigativo, vai emitir um posicionamento oficial, "prezando pela transparência que os pacientes, colaboradores e a sociedade merecem". Não há prazo para o fim do levantamento.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a UPA Araguari é uma unidade terceirizada e aguarda a apuração da Abah.