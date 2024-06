Um homem de 23 anos foi preso em flagrante por abusar sexualmente da própria mãe, de 40 anos, que estava desmaiada, em Francisco Sá, no Norte de Minas. A mulher, que sofre de epilepsia, buscou atendimento no hospital após sentir dores nas partes íntimas, levando à descoberta do crime.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que teve uma crise epiléptica na última sexta-feira (7/6) e desmaiou. Quando recuperou a consciência, ela estava deitada em sua cama e sentindo dores. Este não foi um caso isolado, pois a mulher mencionou aos policiais que já havia acordado com dores vaginais outras quatro vezes após desmaios causados por crises epilépticas.

A mãe confrontou o filho sobre o ocorrido, mas ele negou qualquer envolvimento. No entanto, ao ser questionado por uma terceira pessoa, o homem confessou ter cometido o abuso. Ele também admitiu que não era a primeira vez que cometia tal ato e que pretendia repetir.

A prisão foi efetuada depois que a Polícia Militar foi chamada ao hospital de Francisco Sá, onde a mulher procurou atendimento no sábado (8). O homem foi detido em casa.

A Polícia Civil, por meio de nota, confirmou a prisão e informou que o caso já foi encaminhado à delegacia de Francisco Sá para prosseguimento das investigações. O agressor foi encaminhado ao presídio, onde aguardará o julgamento.