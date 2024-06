Uma mulher de 44 anos teve 80% do corpo queimado pelo atual companheiro, de 28, durante uma discussão em um churrasco de família. O caso foi registrado neste domingo (9/6) em Itacarambi, no Norte de Minas Gerais.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava no churrasco do cunhado quando começou a discutir com o companheiro.

No meio do bate-boca, o rapaz pegou um galão de gasolina e despejou o líquido sobre o corpo dele e da mulher. Na sequência, ateou fogo. A mulher conseguiu correr e foi socorrida pelas pessoas presentes no churrasco. As chamas foram apagadas, mas ela ficou gravemente ferida.

A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada para o hospital. Segundo as informações que o jornal Estado de Minas conseguiu apurar, ela está internada em estado grave.

Agressor também está internado

Logo após salvar a mulher, a Polícia Militar foi atrás do rapaz. Ele foi encontrado na casa do casal, deitado na cama. Segundo o BO, ele teve 50% do corpo queimado.

Ele foi preso e levado para o hospital, onde está internado, sob escolta policial. O caso agora será investigado pela Polícia Civil.