O suspeito foi preso dentro de rodoviária de Frutal, no Triângulo Mineiro

Um jovem de 24 anos foi preso dentro da rodoviária de Frutal, no Triângulo Mineiro, pela Polícia Militar (PM) da cidade, sob suspeita de importunação sexual, no final da noite deste domingo (9/6).

O suspeito foi denunciado por uma estudante, de 25 anos, que estava sentada ao lado dele num ônibus, que vinha de Goiânia (GO), no momento do suposto crime.

Em seguida, ela chamou primeiro o motorista e disse que o suspeito estava se masturbando ao lado dela e sob um cobertor. Em seguida, a PM foi acionada.

Aos policiais militares, o suspeito, que trabalha como auxiliar de pintura, negou a prática de crime sexual. Mas, mesmo assim, ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC) de Frutal para as próximas providências.

Segundo o Código Penal (CP), quem praticar o crime de importunação sexual pode sofrer pena de um a cinco anos de reclusão.