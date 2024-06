Dois adolescentes de 15 anos morreram em um acidente de moto nesse domingo (9/6), em uma estrada da zona rural de Manhuaçu, na Zona da Mata. A motocicleta, pilotada por um dos jovens, bateu de frente com um carro. Os dois morreram na hora. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, uma jovem que estava no automóvel ficou gravemente ferida.

Quando os militares chegaram ao local, os adolescentes estavam caídos na via, já sem sinais vitais. No carro, um casal viajava com seus dois filhos, uma bebê de nove meses e um menino de quatro anos. As crianças e o pai não sofreram ferimentos aparentes. A mãe, de 21 anos, foi socorrida em estado grave e encaminhada para o hospital.

Segundo o boletim de ocorrência, o carro seguia em direção ao distrito de São Sebastião do Sacramento quando, durante uma curva, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com a moto. Não há informações sobre como um dos adolescentes, que estava sem habilitação, estava conduzindo a motocicleta.

De acordo com a PMMG, o motorista do carro, de 41 anos, não apresentava sintomas de embriaguez e, por não haver indício de crime de trânsito, os veículos foram liberados, pois estavam com a licença em dia. A moto foi entregue ao primo de um dos adolescentes.

Leia também: Suspeito de matar jovem a tiros em cidade de SP é preso no interior de MG

Agora, o caso será investigado pela Polícia Civil.