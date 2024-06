São muitas as irregularidades do Centro Terapêutico,segundo a polícia

O Centro Terapêutico Caminho de Luz, localizado em Machado, no Sul de Minas, é investigado pela Polícia Civil, Ministério Público e Vigilância Sanitária daquela cidade por torturas físicas e psicológicas, maus-tratos, tráfico de drogas, sequestro, cárcere privado e organização criminosa, praticados contra internos. Cinco pessoas foram presas.





As denúncias de tortura foram feitas por internos. O local, especializado no tratamento de dependentes químicos, tem como slogan “ambiente acolhedor e tratamento humanizado” que contradiz o que acontece no local, segundo fontes policiais.





Várias irregularidades foram constatadas no local, entre elas, as condições sanitárias. “Encontramos um cenário bem distante do que o centro terapêutico relata oferecer aos internos em divulgação no próprio site”, comentou um policial.

Os internos, que têm entre 19 e 54 anos, relatam a existência de uma “sala de tortura”. Os policiais encontraram objetos que, segundo as vítimas, eram usados nos maus-tratos, como faixas e cinturões, além de braceletes para imobilização.





Também foram encontrados recipientes com substâncias identificadas como álcool e outras drogas, além de caixas de remédios controlados sem prescrição. Havia também blocos de receitas em branco assinados por um médico.





Os internos contaram que os medicamentos eram usados para sedá-los quando tentavam fugir da clínica e eram administrados por qualquer funcionário.





Quando os policiais chegaram ao local, o gerente do estabelecimento tentou fugir, mas foi preso pela Polícia Militar. Todos os funcionários foram detidos e levados à delegacia. Os documentos apreendidos passarão por perícia.