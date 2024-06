Um jovem, de 20 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), em Fronteira, no Triângulo Mineiro, no fim da tarde desse domingo (9/6) suspeito de assassinar a tiros um jovem, de 19 anos.

De acordo com a PM, o crime aconteceu em Guapiaçu, município localizado no interior do estado de São Paulo, na madrugada de domingo, por volta das 2h, em uma pequena mata, ao lado da represa da cidade. As causas e circunstâncias do crime devem ser investigadas pela Polícia Civil.

Segundo informações divulgadas pela PM de Frutal, a prisão do suspeito aconteceu após trabalho conjunto de militares de Fronteira e equipe do Tático Móvel de Frutal, cidade a cerca de 60 km. O jovem, encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PM) de Frutal, não esboçou reação no momento em que foi preso.

Após supostamente praticar o homicídio, o suspeito fugiu no carro da mãe dele.

Arma apreendida e outras duas pessoas detidas

A arma que teria sido utilizada no crime, uma pistola Bereta 6.35, foi apreendida em uma residência de Cedral, município paulista perto de Guapiaçu.

Além disso, outros dois homens foram detidos; um deles suspeito de co-autoria, já que estaria com o principal suspeito no momento do homicídio, e o outro suspeito foi preso por posse ilegal de arma de fogo.