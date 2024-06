Uma jiboia de 1 metro e 20 centímetros de comprimento foi capturada de dentro de um galinheiro na tarde desse domingo (9), em Janaúba, cidade do Norte de Minas Gerias.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros do município, a guarnição foi chamada para ir ao bairro Centro do distrito de Barreiro da Raíz, onde teria uma missão: capturar uma cobra da espécie Boa Constrictor, popularmente conhecida como jiboia.



A serpente de aproximadamente 1 metro e 20 centímetros de comprimento encontrava-se em um galinheiro da residência. Após estudo de situação, os militares realizaram a captura do réptil sem ferimentos e, posteriormente, a soltura em seu habitat natural, distante da área urbana.

O Corpo de Bombeiros orienta que, embora a serpente jiboia não seja peçonhenta, sua picada pode propiciar dor e um quadro de infecção, sendo necessário cuidados médicos. Portanto, em caso de emergência envolvendo serpentes, ligue para os Bombeiros no 193.