As tarifas de pedágio na MG-050, no Centro-Oeste de Minas, terão reajuste a partir desta quinta-feira (13/6). Segundo a concessionária Via Nascentes, o aumento anual está previsto no contrato de concessão de Parceria Público-Privada (PPP) e é ajustado conforme a correção da inflação do período, levando em conta o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e arredondamentos.

A concessionária informou que, desde o início da concessão, em 2008, já foram investidos mais de R$ 2,7 bilhões em obras de melhorias e ampliação de capacidade no Sistema MG-050. De acordo com a Via Nascentes, as melhorias resultaram em uma redução de 40% nos índices de acidentes em comparação com 2008.





Novas tarifas de pedágio na MG-050

- Automóvel, caminhonete e furgão: R$ 8,20

- Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão (2 eixos): R$ 16,40

- Automóvel com semirreboque e caminhonete com semirreboque (3 eixos): R$ 12,30

- Caminhão, ônibus, caminhão-trator e caminhão-trator com semirreboque (3 eixos): R$ 24,60

- Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor: R$ 4,10

- Veículos especiais (mais de 6 eixos): R$ 49,20 + [8,20 x número de eixos > 6]

Investimentos futuros

De acordo com a concessionária, para este ano, a previsão é de R$ 160 milhões em investimentos, dos quais R$ 40 milhões serão destinados à pavimentação. A Via Nascentes afirma que esses recursos continuarão a melhorar a infraestrutura e a segurança da MG-050, beneficiando todos os usuários da rodovia.