O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) determinou a paralisação das obras da ciclovia na Avenida Afonso Pena, localizada na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A decisão é do desembargador Armando Freire.

O pedido é do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que em abril havia solicitado a suspenção das obras da ciclovia na via, mas na época foi negado pela Justiça. Apesar disso, na época a Prefeitura de Belo Horizonte decidiu manter as obras paralisadas até o encerramento da ação civil.



O principal argumento para a paralisação seria a apresentação pela prefeitura de um licenciamento urbanístico para as obras. Entre as reinvindicações, estão a não supressão de qualquer espécie de árvore na Avenida Afonso Pena para os fins de implantação da ciclovia até o licenciamento.

O desembargador Armando Freire argumentou que a prefeitura adote cuidados necessários à desativação do canteiro de obras, preservação e conservação da via até que seja realizado o licenciamento urbanístico, no âmbito do qual deverão ser conciliadas as funções de conexão verde e cicloviária da avenida.

"Sobre a necessidade de licenciamento, a harmonização dos interesses de ciclistas, pedestres, usuários do transporte coletivo, de automóveis individuais, moradores, comerciantes, artistas, dentre outros atores, há de ser realizada nos moldes estabelecidos em lei e não através da aplicação arbitrária do interesse pessoal", pontua.

O desembargador defende que a realização do licenciamento urbanístico possibilitaria ampla e indiscriminada participação popular, possibilitando à população belo-horizontina se manifestar quanto aos

impactos e medidas previstas para o empreendimento.

A PBH foi procurada pela reportagem, que aguarda resposta.

Mais sobre a obra

A obra da ciclovia da Afonso Pena compõe um pacote de obras de requalificação do Centro de BH. Ela compreende a criação de uma via exclusiva para os ciclistas, nos dois sentidos, em toda a extensão da avenida – desde a Praça Rio Branco, no coração do Centro, até a Praça da Bandeira, no Mangabeiras, área nobre da capital e distante do hipercentro.





Idealizado pela BHTrans, o projeto prevê a alteração da geometria dos quarteirões fechados e calçadas dos cruzamentos da Afonso Pena com as avenidas do Contorno, Getúlio Vargas e Brasil. As intervenções envolvem, especialmente, a remoção de árvores e a criação de trechos de passagem de veículos e travessia de pedestres.

A questão é que, para implantá-las, é necessária uma diminuição na área de praça desses quarteirões. A Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público (DPCA), órgão responsável pela implementação e gestão da política de proteção aos bens culturais, chegou a solicitar uma revisão da proposta, porém a BHTrans insistia na manutenção do projeto original.

Ao todo, serão 4,2 quilômetros de intervenções na Afonso Pena, partindo da Praça Rio Branco, mais conhecida como Praça da Rodoviária, no Centro, até a Praça da Bandeira, no bairro Serra, Região Centro-Sul.