E Ana Luiza Soares*

Apesar de ser um dos mais antigos da capital mineira, o Lagoinha, na região Noroeste de Belo Horizonte, abriga um espaço bem atual e inovador. A iniciativa responsável por trazer esse toque de modernidade a um dos bairros mais tradicionais de BH é o Órbi Conecta, um dos primeiros hub de inovação e empreendedorismo digital do Brasil e referência em Minas Gerais.

De acordo com a CEO do Órbi, Dany Carvalho, o projeto surgiu em 2017, fruto da comunidade de startups de San Pedro Valley em conjunto com três empresas mineiras: Inter, MRV e Localiza. “O San Pedro Valley é a primeira comunidade de startups do Brasil, que começou no bairro São Pedro em BH. Desse projeto, surgiu o desejo de criar um espaço que pudesse, além de sediar startups, conectar os empreendedores dessa comunidade e, assim, criar um ecossistema de inovação”, explica Dany.

O conceito foi iniciado em 2016, e, atualmente, os empreendedores que participaram da fundação do hub fazem parte do Conselho do empreendimento. O local tem como objetivo principal conectar startups, corporações e talentos para impulsionar o mercado de tecnologia e inovação do país, funcionando em três pilares: o Órbi for Startups, Órbi for Corporates, além do Órbi Academy. O braço voltado para as startups opera como um programa de fomento ao empreendedorismo digital, atraindo e apoiando startups que estão nas fases iniciais contribuindo com a comunidade San Pedro Valley. Já na iniciativa voltada para as corporações, fornece a pequenas e médias empresas uma conexão com as soluções de base tecnológica de todo Brasil, Israel, Estados Unidos e Reino Unido.

E, por fim, o Órbi Academy foca no eixo educacional do hub, com o propósito de promover educação profissional e corporativa em habilidades digitais. São oferecidos programas educacionais complementares e que preparam profissionais para as áreas de tecnologia, inovação e transformação digital. “Além das abordagens educacionais e práticas, o próprio espaço do Órbi funciona como um ambiente de conexão total entre as empresas e é mais do que preparado para recebê-las e funcionar como local de geração de ideias”, complementa Dany.

Na sede do projeto é possível encontrar um espaço de coworking, sala de reuniões e espaço para receber eventos, além de um café e até uma piscina de bolinhas. “BH é pioneira e referência em tecnologia e serve de inspiração para outros lugares do mundo. É uma potência e nós mineiros temos que nos orgulhar e apoiar e fomentar iniciativas que desejam impulsionar isso. Eu tive oportunidade de trabalhar em outros lugares como nômade digital mas eu fico muito feliz de poder voltar para Belo Horizonte e fazer o trabalho que eu faço para devolver para essa cidade que me deu tantas possibilidades e estrutura.”, finaliza a CEO do projeto.

O Órbi Conecta fica localizado na Avenida Antônio Carlos, nº 681, bairro Lagoinha. O espaço tem área interna de 1.200 metros quadrados e estacionamento gratuito para até 80 veículos.

*Estagiárias sob supervisão do subeditor Rafael Oliveira