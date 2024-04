Os professores da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) vão entrar em greve a partir da próxima quinta-feira (2/5), informou a Associação dos Docentes da UEMG (ADUEMG) nesta segunda-feira (29/4) depois de finalizada a assembleia geral com os docentes. De acordo com a seção sindical, a decisão foi tomada "devido à intransigência do governo em negociar e atender as reivindicações da categoria".



"A histórica assembleia deliberou por ampla maioria dos presentes (92,2%) pelo início da greve por tempo indeterminado", informou a ADUEMG em nota, acrescentando que uma nova assembleia geral já está marcada para 8 de maio em Belo Horizonte.

Além da recomposição salarial, dentre as reivindicações está o Projeto de Lei 875/2023, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público de profissional para o exercício das funções de magistério da administração pública direta.



O assunto foi debatido na quarta-feira (24/4) entre os docentes e representantes do governo de Minas por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), da Secretaria de Governo (SEGOV) e da Secretaria de Estado da Educação (SEE).

"A proposta original do governo abria a possibilidade da SEPLAG em não pagar os contratados de acordo com a titulação máxima apresentada no ato da contratação, como acontece na UEMG até então. Nesta reunião, a representante da SEPLAG confirmou que o objetivo era pagar pela titulação mínima exigida em Edital. Após muita pressão da ADUEMG e da ADUNIMONTES, garantiu-se a defesa do direito ao recebimento de acordo com a titulação máxima do contratado", pontuou a ADUEMG.



A reportagem entrou em contato com o governo de Minas e aguarda retorno.