Com o tempo, a grelha do fogão acumula gordura e resíduos difíceis de remover, mesmo após lavagens frequentes. Além de comprometer a aparência da cozinha, esse acúmulo pode dificultar a higienização completa e até afetar o desempenho do fogão.

Porém, não é necessário ficar horas esfregando ou recorrendo a produtos caros. Existe uma mistura caseira simples, feita com ingredientes comuns, que dissolve a sujeira e devolve o brilho da grelha de forma rápida e segura. Aprenda a seguir o passo a passo.

Ingredientes para a mistura caseira

Antes de começarmos as instruções, veja quais ingredientes serão necessários para remover toda a sujeira da grelha do fogão:

1 colher de sopa de bicarbonato de sódio;



1 colher de sopa de detergente neutro;



200 ml de água morna;



2 colheres de sopa de vinagre branco.

Se preferir potencializar a ação desengordurante, adicione 1 colher de sopa de suco de limão.

Passo a passo para aplicar a mistura

Agora que já temos os ingredientes corretos, saiba como o passo a passo é feito:

Escolha o recipiente adequado:

Para grelhas pequenas, use uma bacia ou balde comum. Já para grelhas grandes, utilize uma caixa plástica retangular (dessas de guardar roupas), o tanque da lavanderia ou até um saco plástico resistente.

No caso do saco, coloque a grelha dentro, adicione os ingredientes e feche bem, garantindo que o líquido envolva toda a peça.

Prepare a mistura

Coloque a grelha no recipiente e cubra com água quente. Acrescente bicarbonato, detergente e vinagre.

Deixe agir

Aguarde de 30 minutos a uma hora. A solução vai soltar a gordura e facilitar a remoção das manchas.

Enxágue e seque

Retire a grelha, enxágue em água corrente e seque bem para evitar ferrugem. Se ela estiver muito engordurada, antes de colocar na mistura, retire o excesso com papel toalha.

Ingredientes simples e baratos podem deixar a grelha limpa sem esforço excessivo

Erros que devem ser evitados

Não use palha de aço diretamente na grelha, pois pode riscar e danificar o esmalte ou o metal do material. Misturar cloro com vinagre ou outros ácidos, também não é uma boa opção já que a mistura é perigosa e sua reação libera gases tóxicos.

Além disso, não deixe a grelha molhada após a limpeza, a ferrugem pode ser favorecida.

Conserve a grelha limpa por mais tempo

Seguir essas orientações ajudam a grelha do fogão ficar limpa por mais tempo:

faça a limpeza completa a cada 15 dias, mesmo que não pareça muito suja;



após cozinhar, passe um pano úmido para remover respingos de gordura antes que sequem;

guarde a mistura caseira em um borrifador e use para limpezas rápidas no dia a dia.

Outras áreas da cozinha onde a mistura pode ser usada

Essa solução também pode ser aplicada para: