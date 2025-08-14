Conheça a mistura que deixa a grelha do fogão brilhando sem muito esforço
Veja a solução prática com ingredientes comuns que elimina gordura e resíduos, protege o material da grelha e mantém o fogão sempre com aparência de novo
Com o tempo, a grelha do fogão acumula gordura e resíduos difíceis de remover, mesmo após lavagens frequentes. Além de comprometer a aparência da cozinha, esse acúmulo pode dificultar a higienização completa e até afetar o desempenho do fogão.
Porém, não é necessário ficar horas esfregando ou recorrendo a produtos caros. Existe uma mistura caseira simples, feita com ingredientes comuns, que dissolve a sujeira e devolve o brilho da grelha de forma rápida e segura. Aprenda a seguir o passo a passo.
Ingredientes para a mistura caseira
Antes de começarmos as instruções, veja quais ingredientes serão necessários para remover toda a sujeira da grelha do fogão:
- 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio;
- 1 colher de sopa de detergente neutro;
- 200 ml de água morna;
- 2 colheres de sopa de vinagre branco.
Se preferir potencializar a ação desengordurante, adicione 1 colher de sopa de suco de limão.
Passo a passo para aplicar a mistura
Agora que já temos os ingredientes corretos, saiba como o passo a passo é feito:
Escolha o recipiente adequado:
Para grelhas pequenas, use uma bacia ou balde comum. Já para grelhas grandes, utilize uma caixa plástica retangular (dessas de guardar roupas), o tanque da lavanderia ou até um saco plástico resistente.
No caso do saco, coloque a grelha dentro, adicione os ingredientes e feche bem, garantindo que o líquido envolva toda a peça.
Prepare a mistura
Coloque a grelha no recipiente e cubra com água quente. Acrescente bicarbonato, detergente e vinagre.
Deixe agir
Aguarde de 30 minutos a uma hora. A solução vai soltar a gordura e facilitar a remoção das manchas.
Enxágue e seque
Retire a grelha, enxágue em água corrente e seque bem para evitar ferrugem. Se ela estiver muito engordurada, antes de colocar na mistura, retire o excesso com papel toalha.
Erros que devem ser evitados
Não use palha de aço diretamente na grelha, pois pode riscar e danificar o esmalte ou o metal do material. Misturar cloro com vinagre ou outros ácidos, também não é uma boa opção já que a mistura é perigosa e sua reação libera gases tóxicos.
Além disso, não deixe a grelha molhada após a limpeza, a ferrugem pode ser favorecida.
Conserve a grelha limpa por mais tempo
Seguir essas orientações ajudam a grelha do fogão ficar limpa por mais tempo:
- faça a limpeza completa a cada 15 dias, mesmo que não pareça muito suja;
- após cozinhar, passe um pano úmido para remover respingos de gordura antes que sequem;
- guarde a mistura caseira em um borrifador e use para limpezas rápidas no dia a dia.
Outras áreas da cozinha onde a mistura pode ser usada
Essa solução também pode ser aplicada para: