O truque da água com sal que deixa a esponja de cozinha livre de bactérias
Método simples evita mau cheiro, prolonga a vida útil do utensílio e ajuda a manter a pia mais higiênica; saiba como fazer esse e outros truques
compartilheSiga no
A esponja de cozinha, indispensável na limpeza de pratos e utensílios, também pode ser um dos objetos mais contaminados da casa. Umidade e restos de comida criam o ambiente perfeito para proliferação de bactérias que, além de causar mau cheiro, podem representar risco à saúde.
Mas higienizá-la não é complicado, um truque simples com água e sal pode eliminar boa parte desses micro-organismos, prolongar a vida útil do item e ainda manter sua pia mais higiênica.
Leia mais:
- Saiba como clarear pano de chão encardido mantendo o branco por mais tempo
- Desinfetante natural: como deixar sua casa limpa e perfumada sem gastar
- Qual a vassoura ideal para cada tipo de piso? Evite arranhões e desgaste
- Monte um kit de limpeza poderoso sem gastar com produtos caros
- Erros comuns ao lavar pano de prato podem espalhar bactérias na cozinha
Por que a esponja acumula tantas bactérias?
Por ficar constantemente úmida e em contato com resíduos de alimentos, a esponja se transforma em um “condomínio” para germes. Sem higienização adequada, essas colônias crescem rapidamente, podendo contaminar louças e superfícies.
Como higienizar esponja de cozinha com água e sal
O método da água com sal é simples, barato e eficiente. O sal cria um ambiente que dificulta a sobrevivência das bactérias e ajuda a neutralizar odores.
- encha um recipiente com 500 ml de água morna;
- acrescente 2 colheres de sopa de sal;
- misture bem até dissolver;
- coloque a esponja limpa (após o uso) na solução e deixe de molho por, no mínimo, 8 horas;
- enxágue e use normalmente.
Outras formas caseiras de higienizar a esponja
Há outras formas de deixar sua esponja livre de germes, veja:
Fervura
Coloque a esponja em uma panela com água fervente por 5 minutos. Essa técnica elimina a maioria das bactérias e é ideal para quando a esponja está mais suja que o normal.
Micro-ondas
Molhe a esponja e leve ao micro-ondas por 1 a 2 minutos (potência alta). O calor intenso ajuda a matar micro-organismos. Mas atenção, só use este método em esponjas sem partes metálicas.
Vinagre
Deixe a esponja de molho em uma mistura de partes iguais de água e vinagre por 15 minutos. Além de higienizar, ajuda a neutralizar odores fortes.
Quando trocar a esponja
Mesmo com cuidados, a esponja tem vida útil limitada. O ideal é trocar a cada 7 a 10 dias, ou antes, se apresentar mau cheiro persistente, desgaste ou perda de eficácia na limpeza.
Erros comuns que comprometem a higienização
Não basta apenas higienizar, é necessário ter alguns cuidados para seguir com o utensílio limpo.
- Deixar a esponja molhada: a umidade acelera a proliferação de germes;
- Misturar diferentes produtos químicos: pode gerar reações perigosas ou reduzir a eficácia da limpeza;
- Não enxaguar bem: resíduos de sabão podem favorecer mau cheiro.