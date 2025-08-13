Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A esponja de cozinha, indispensável na limpeza de pratos e utensílios, também pode ser um dos objetos mais contaminados da casa. Umidade e restos de comida criam o ambiente perfeito para proliferação de bactérias que, além de causar mau cheiro, podem representar risco à saúde.

Mas higienizá-la não é complicado, um truque simples com água e sal pode eliminar boa parte desses micro-organismos, prolongar a vida útil do item e ainda manter sua pia mais higiênica.

Leia mais:

Por que a esponja acumula tantas bactérias?

Por ficar constantemente úmida e em contato com resíduos de alimentos, a esponja se transforma em um “condomínio” para germes. Sem higienização adequada, essas colônias crescem rapidamente, podendo contaminar louças e superfícies.

Como higienizar esponja de cozinha com água e sal

O método da água com sal é simples, barato e eficiente. O sal cria um ambiente que dificulta a sobrevivência das bactérias e ajuda a neutralizar odores.

encha um recipiente com 500 ml de água morna;

acrescente 2 colheres de sopa de sal;

misture bem até dissolver;

coloque a esponja limpa (após o uso) na solução e deixe de molho por, no mínimo, 8 horas; enxágue e use normalmente.

Pequenas mudanças na rotina de limpeza ajudam a proteger sua saúde e prolongam a vida útil do item sambarfoto

Outras formas caseiras de higienizar a esponja

Há outras formas de deixar sua esponja livre de germes, veja:

Fervura

Coloque a esponja em uma panela com água fervente por 5 minutos. Essa técnica elimina a maioria das bactérias e é ideal para quando a esponja está mais suja que o normal.

Micro-ondas

Molhe a esponja e leve ao micro-ondas por 1 a 2 minutos (potência alta). O calor intenso ajuda a matar micro-organismos. Mas atenção, só use este método em esponjas sem partes metálicas.

Vinagre

Deixe a esponja de molho em uma mistura de partes iguais de água e vinagre por 15 minutos. Além de higienizar, ajuda a neutralizar odores fortes.

Quando trocar a esponja

Mesmo com cuidados, a esponja tem vida útil limitada. O ideal é trocar a cada 7 a 10 dias, ou antes, se apresentar mau cheiro persistente, desgaste ou perda de eficácia na limpeza.

Erros comuns que comprometem a higienização

Não basta apenas higienizar, é necessário ter alguns cuidados para seguir com o utensílio limpo.