Utilizar sal grosso na limpeza do vaso sanitário é uma maneira prática, ecológica e eficaz de manter o ambiente limpo e livre de maus odores

O sal grosso é conhecido por suas propriedades purificadoras, e na limpeza doméstica ele também se destaca. Ao ser usado no vaso sanitário, a especiaria pode ajudar a remover sujeiras difíceis, desinfetar o ambiente e eliminar odores desagradáveis. Além de ser uma opção natural, é econômico e eficaz, especialmente quando combinado com outros ingredientes.

Como usar o sal grosso na limpeza do vaso sanitário



A seguir veja três opções de uso do sal grosso para a higienização do seu vaso sanitário:



Mistura com vinagre ou limão



Combine sal grosso com vinagre branco ou suco de limão. O vinagre tem poder desinfetante e desengordurante, enquanto o limão potencializa o efeito, agindo contra bactérias e eliminando cheiros desagradáveis. Polvilhe o sal no vaso, aplique o líquido e esfregue com uma escova.



Bicarbonato de sódio com sal grosso



Para manchas mais difíceis e um efeito ainda mais poderoso, adicione bicarbonato de sódio ao sal grosso. Ambos têm ação abrasiva e desodorante, e juntos removem manchas e odores com eficiência. A combinação é especialmente útil para áreas mais sujas do vaso e também ajuda a clarear.



Água quente e sal grosso



Após esfregar com o sal, despeje água quente no vaso sanitário. O calor ajuda a dissolver o sal e a liberar as sujeiras incrustadas, além de desinfetar e eliminar possíveis odores.

Essa técnica é ideal para limpezas profundas e pode ser repetida mensalmente.



Truques para eliminar cheiros com sal grosso



O sal grosso remove sujeiras e também atua na eliminação de odores do vaso sanitário. Se o cheiro persistir, uma dica é deixar uma mistura de sal grosso e óleos essenciais (como lavanda ou eucalipto) dentro do vaso. Além de manter o ambiente fresco, essa solução também age como desinfetante natural.



Outra opção é misturar o sal com vinagre e bicarbonato de sódio. Essa combinação ajuda a neutralizar os odores, combatendo a proliferação de bactérias que causam mau cheiro. Após aplicar a mistura, deixe agir por alguns minutos antes de esfregar e enxaguar com água quente.



